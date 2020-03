मुंबई: बॉलीवुड (Bollywood) पर भी कोरोना वायरस (Coronavirus) का असर पड़ गया है. रोहित शेट्टी की कॉप ड्रामा फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (sooryavanshi) की रिलीज डेट अस्थायी रूप स्थगित कर दी गई है. बता दें कि पहले यह फिल्म थियेटर में 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी.

Rohit Shetty’s film Sooryavanshi’s release has been temporarily postponed due to #Coronavirus. pic.twitter.com/EUT4c4nSpR

— ANI (@ANI) March 12, 2020