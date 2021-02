Akshay kumar suniel shetty says on Rihanna Mia Khalifa on farmer protest Half Truth is very dangerous-अभिनेता सुनील शेट्टी को हाल ही में किसान प्रदर्शन पर किए गए ट्वीट के बाद काफी ट्रोल किया गया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मान लिया है कि मैं किसानों के खिलाफ हूं, इस तरह के सोशल मीडिया व्यवहार से मेरा दम घुटता है. Also Read - Kim Kardashian ने Tie up Bikini में फिगर किया फ्लॉन्ट, देखने वाले देखते रह गए

सुनील ने रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बाद किसान प्रदर्शन के संबंध में ट्वीट किया था.

उन्होंने ट्वीट में कहा था, "हमें हमेशा चीजों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है."

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 3, 2021

ट्वीट पर नेगेटिव कमेंट के बारे में बताते हुए 59 वर्षीय अभिनेता ने बताया, “मेरे खिलाफ किसान विरोधी होने का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जोकि बकवास है. इससे मुझे दुख हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैं किसानों के खिलाफ हूं. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम अपने देश, घर, अपने परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं.”

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU — Suniel Shetty (@SunielVShetty) February 3, 2021

शेट्टी ने कहा, “मेरे पूर्वज किसान थे, मैं मैंगलोर में मुल्की नामक एक छोटे शहर से आता हूं, जहां मैं आज भी साल में चार बार जाता हूं, और इसका 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि है. दूसरा, मैं एक भारतीय हूं. यह हमेशा से ऐसा ही रहा है.”

उन्होंने कहा, “मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूं. मैं वही कहता हूं जिसपर मैं विश्वास करता हूं.”

उन्होंने कहा, “इनसब से मेरा दम घुटता है, यह (साइबर दुनिया) इतना विषाक्त क्यों है? लोग इतने दुखी क्यों हैं? हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है. यदि भारत हार रहा है, तो यह मेरी टीम है. अगर यह जीतता है तो मैं स्पष्ट रूप से इसकी प्रशंसा करूंगा. आपकी समस्या क्या है. मैं अपने भारत को कैसे देखूं?”