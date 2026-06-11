'जब तक सांस, तब तक काम'! अक्षय कुमार ने बताया क्यों नहीं सोचते रिटायरमेंट के बारे में

अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है. इस दौरान उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी बात की.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 11, 2026, 5:23 PM IST
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बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने दशकों तक ऑडियंस को एंटरटेन किया है. लेकिन वक्त के साथ फिल्मों से दूरी भी बना ली. लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहना चाहते हैं. चार दशक के करीब पहुंच चुके अपने फिल्मी सफर के बावजूद अभिनेता ने रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं है.

रिटायरमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं

हाल ही में एक बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने खुलकर बताया कि आखिर क्यों वह खुद को रिटायर होते हुए नहीं देखते. अभिनेता ने कहा कि उनका जीवन पिछले 36 सालों से लगभग एक तय रूटीन पर चल रहा है और यही अनुशासन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.

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36 से एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं अक्षय

ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने अक्षय से रिटायरमेंट प्लान को लेकर सवाल किए, तो अभिनेता ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए बताया, “जब मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए मन में आता है कि अब रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन अगले ही पल याद आता है कि मुझे शूटिंग पर जाना है. वहां पर पूरी टीम मेरी इंतजार कर रही होगी. बस, इसी ‘कश्मकश’ में जिंदगी चल रही है. अगले दिन फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है और ऐसा करते-करते मुझे 36 साल बीत चुके हैं.”

अक्षय, क्यों नहीं होना चाहते रिटायर

उन्होंने आगे हंसते हुए कहा, “अगर मैं रिटायर हो भी गया, तो घर पर बैठकर ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा. इलेक्ट्रिशियन का काम हाथ आ जाएगा, या फिर कुत्तों घुमाने चला जाऊंगा. ऐसे ही घर के सारे काम मेरे हिस्से आ जाएंगे. मुझे लगता है कि उन सब कामों को करने से बेहतर है कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करता रहूं.”

अभिनेता ने अपनी बात को रखते हुए बताया कि उन्हें रिटायरमेंट शब्द से नफरत हैं. उन्होंने कहा, “अगर आपको एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीनी है, तो कभी काम करना बंद मत कीजिए और हमेशा एक्टिव रहिए.”

बरसों बाद रवीना टंडन के साथ आएंगे नज़र

अभिनेता अक्षय कुमार ने आगे पुराने दिनों को याद करते हुए अभिनेत्री रवीना टंडन की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि समय कैसे बदल गया है; उनकी पुरानी साथी कभी बॉलीवुड में हीरोइन के तौर पर राज करती थीं, लेकिन अब वह हीरोइन की मां बन गई हैं. अक्षय कुमार ने रवीना की बेटी राशा थडानी की ओर इशारा किया.

अक्षय ने की रवीना टंडन की तारीफ

एक्टर ने रवीना के प्रोफेशनलिज्म और मजबूत नैतिकता की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, “मैं आपको रवीना के बारे में बताना चाहता हूं कि वह हमेशा से बहुत प्रोफेशनल रही हैं. मुझे आज भी याद है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और सूरज डूबने वाला था. सूरज डूबने में बस 25-30 मिनट बचे थे. ग्रीन रूम बहुत दूर था और उन्हें जल्दी से कपड़े बदलकर आना था. यह नामुमकिन लग रहा था. लेकिन मुझे याद है, वह जनरेटर वैन में गईं और जल्दी से कपड़े बदलकर वापस आ गईं.”

दिवंगत अभिनेता पंकज धीर को याद करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि जैसा सभी जानते हैं, फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ पंकज धीर की आखिरी फिल्म थी. आज इस खास मौके पर पूरी टीम उन्हें बहुत मिस कर रही है.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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