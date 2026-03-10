'बीवी आती है तो घर में लक्ष्मी आती है', शादी पर Akshay Kumar कही दिलचस्प बात, पत्नी Twinkle Khanna के बारे में बताया बहुत कुछ

Akshay Kumar: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक क्विज रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में शादी को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

Akshay Kumar: अक्षय कुमार अपने कई इंटरव्यूज़ में ट्विंकल खन्ना को उनके लिए लकी बता चुके हैं. अक्षय ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देते हैं. जब तक वो मुझसे कोई सलाह नहीं मांगती है मैं उसके काम में इंटरफेयर नहीं करता हूं. अब हाल ही में अक्षय कुमार ने क्विज़ रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में ऐसा कुछ कहा जिसने लोगों का दिल जीत लिया. अभिनेता ने बताया कि शादी इंसान की जिंदगी में किस तरह बदलाव लाती है.

शादी के बाद आदतें बदल जाती हैं

अक्षय ने कहा कि जब घर में पत्नी आती है तो आदमी की आदतें अपने आप बदलने लगती हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादी के बाद आदमी क्या इस्तेमाल करता है, क्या खाता है, और उसकी दिनचर्या कैसी होती है- सब कुछ धीरे-धीरे बदल जाता है.

पत्नी घर में लक्ष्मी बनकर आती हैं

उन्होंने शादीशुदा जीवन का एक दिलचस्प पहलू भी बताया. अक्षय कुमार ने कहा, ”जब पत्नी घर में आती है, तो घर का माहौल भी बदल जाता है. घर में अच्छा खाना बनने लगता है और जिंदगी में एक तरह का संतुलन आ जाता है. लोग अक्सर कहते हैं कि जब पत्नी घर में आती है, तो इसका मतलब घर में लक्ष्मी आती है. इस कहावत में काफी सच्चाई भी है. पत्नी के आने से घर में खुशहाली और व्यवस्था दोनों बढ़ जाती हैं.”

ग्रूमिंग और पर्सनल केयर भी बदल जाता है

यह बातचीत तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विराज घेलानी ने हाल ही में हुई शादी के बाद जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया. विराज ने कहा कि शादी के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई नई आदतें जुड़ गई हैं, खासकर ग्रूमिंग और पर्सनल केयर से जुड़ी चीजें बदल गई. उन्होंने हंसते हुए बताया कि अब उनके पास शरीर के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग साबुन और प्रोडक्ट हैं.

शादी से पहले और बाद में अंतर

विराज ने कहा, “अब मेरे पास माथे के लिए अलग साबुन है, बालों के लिए अलग शैंपू है, और यहां तक कि मैं कोहनी और घुटनों के लिए भी अलग साबुन इस्तेमाल करता हूं. शादी के बाद मेरी पत्नी ने मुझे कई नई आदतें सिखाई हैं, जैसे बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना और सोने से पहले पैरों को धोना.”

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं बचपन से बिना पैर धोए सो जाता था, लेकिन अब मेरी पत्नी मुझे ऐसा नहीं करने देती.

