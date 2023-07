मणिपुर में हुई हैवानियत पर फूटा सेलेब्स का गुस्सा, बोले 'दोषियों को कड़ी सजा मिले'

Bollywood Celebs On Manipur Violence: मणिपुर रेप केस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है.

Bollywood Celebs On Manipur Violence: मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा की आग दहक रही है. राज्य से अब तक कई लोगों की जान जाने की खबरें आ चुकी है. वहीं अब मणिपुर से दो महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में अब इस घटना पर बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है और साथ ही न्याय की मांग की है.

अक्षय कुमार हिंसा से हुए दुखी

अक्षय कुमार ने मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जाहिर करते हुए और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए ट्विटर का सहारा लिया और लिखा, “मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हिल गया, निराश हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई भी दोबारा ऐसी भयावह हरकत करने के बारे में न सोचे.’

Shaken, disgusted to see the video of violence against women in Manipur. I hope the culprits get such a harsh punishment that no one ever thinks of doing a horrifying thing like this again. — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2023

रिचा चड्ढा ने मणिपुर की घटना को बताया शर्मनाक

वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने भी मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर गुस्सा जाहिर किया है. रिचा चड्ढा ने वीडियो को लेकर किए अपने पोस्ट में इसे “शर्मनाक! भयानक! अधर्म!” करार दिया.

उर्मिला मातोंडकर ने उठाए सवाल

उर्मिला मातोंडकर ने मणिपुर की घटना का कड़ा विरोध करते हे, “मणिपुर वीडियो और इस फैक्ट से शॉक्ड, शेकन और डरी हुई हूं कि यह मई में हुआ और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुईय शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सत्ता के नशे में चूर ऊंचे घोड़ों पर बैठे हैं, मीडिया में जोकर उन्हें चाट रहे हैं, मशहूर हस्तियां जो चुप हैं. डियर भारतीय/इंडियनंस हम यहां कब पहुंचे?”

Shocked,shaken,horrified at #manipur video n fact that it’s happened in May with no action on it. Shame on those sitting on their high horses drunk with power,jokers in media boot licking them,celebrities who r silent. When did we reach here dear Bharatiyas/Indians? — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) July 20, 2023

रेणुका शाहणे को आया गुस्सा

इसके साथ ही रेणुका शहाणे ने हिंसा को कंट्रोल करने में सरकार की विफलता की ओर इशारा किया और सवाल किया कि क्या मणिपुर में अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं है. उन्होंने लिखा, “क्या मणिपुर में अत्याचार रोकने वाला कोई नहीं है? यदि आप दो महिलाओं के उस परेशान करने वाले वीडियो से अंदर तक नहीं हिले हैं, तो क्या खुद को इंसान कहना भी सही है, भारतीय या इंडियन तो क्या ही छोड़ दें!”

Is there no one to stop the atrocities in Manipur? If you are not shaken to the core by that disturbing video of two women, is it even right to call oneself human, let alone Bharatiya or Indian! — Renuka Shahane (@renukash) July 19, 2023

सोनू सूद वीडियो देखकर हो गए दुखी

वहीं अक्षय कुमार के बाद सोनू सूद का ट्विट भी आ गया है. ट्वीट करते हुए सोनू ने लिखा है मणिपुर के वीडियो ने सभी की रूह झकझोर कर रख दी है. यह मानवता थी जिसकी परेड की गई थी..महिलाओं की नहीं. सोनू सूद हमेशा लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे रखते हैं. ऐसे में ये वीडियो देखने के बाद वह भी खुद को ट्वीट करने से रोक नहीं पाए.

Manipur video has shaken everyone’s soul.

It was humanity that was paraded..not the women💔💔 — sonu sood (@SonuSood) July 20, 2023

रितेश भी हो गए परेशान

वहीं रितेश देशमुख की नजर भी जब इस वीडियो पर पड़ी तो वह भी परेशान हो गए. एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के दृश्यों से बहुत परेशान हूं… मैं गुस्से से उबल रहा हूं… किसी भी पुरुष को ऐसे अपराध के लिए बिना दंडित किए नही जाने देना चाहिए. नारी की अस्मिता पर हमला मानवता पर ही हमला है.

Deeply disturbed with the visuals of the atrocities against the women in Manipur… I am seething with anger… no man should go unpunished for such crime. Attack on the dignity of a woman is an attack on humanity itself. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 20, 2023

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि मणिपुर में 3 मई से इम्फाल घाटी में केंद्रित मेजोरिटी मेइती और पहाड़ियों पर कब्जा करने वाले कुकी लोगों के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं. इस हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. ऐसे में यहां दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो ने लोगों में आक्रोश भर दिया है. वहीं इस मुद्दे पर कई सारे सितारे अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.

