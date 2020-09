नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite सहित 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के दो दिन बाद बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने FAU-G नाम के गेम को लॉन्च किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर मानों फनी मीम्स (Funny Memes) और पोस्टर्स के बाढ़ आ गए. लोगों ने लगे हाथ अक्षय कुमार को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया. इंटरनेट पर वायरल हो रही मीम्स से यह साबित होता है कि भारत देश के लोगों को एक ट्रिगर की ज़रुरत होती है अपनी क्रिएटिव साइड दिखाने के लिए. कुछ लोगों का मानना है कि गेम का नाम FAU-G जानबूझकर रखा गया है. यहां देखिए कुछ वायरल ट्वीट्स और मीम्स: Also Read - Akshay Kumar FAU:G Game: PUBG की टक्‍कर में अक्षय कुमार ला रहे ऐक्‍शन गेम FAU-G

Akshay Kumar to all the PUBG player now- #FAUG pic.twitter.com/0Xje1rvzkM

*PUBG out, FAUG in*

Okay let’s do this. My contribution to this meme

Thread

#FAUG pic.twitter.com/DCuC253P1C

— Kaafi_Weird Choraa (@Kaafi_weird) September 4, 2020