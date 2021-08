Akshay Kumar Viral Video From The Kapil Sharma Show: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हाल ही में अपनी फिल्म बेलबॉटम की पूरी टीम के साथ द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर जमकर मस्ती की और साथ ही फैंस के साथ भी खुब हंसी मजाक किया. इसी दौरान शो में कुछ ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार को बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख को फोन लगाना पड़ा.Also Read - Kapil Sharma के शो के लिए Virat Kohli को भरने पड़े थे 3 लाख रुपए! आंखों के सामने लग गया चूना

दरअसल शो में जब कपिल फैंस से बात कर रहे थे उस दौरान एक लड़की ने बताया कि वो शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है औऱ वो मुंबई भी केवल किंग खान के लिए आई तो ऐसे में कपिल कहते हैं कि तो क्या आप उनसे मिल पाई हैं तो वो कहती हैं कि नहीं अभी मौका नहीं मिला है अगर आप लोग मदद करें तो अच्छा होगा. ऐसे में अक्षय कुमार ने फौरन अपना फौन मंगवाया और फट से शाहरुख खान को फोन लगाते हैं, लेकिन 'किंग खान' का नंबर स्विच ऑफ बताता है, इस दौरान अक्षय ने फोन को स्पीकर पर रखा हुआ था.

हैरान करने वाली बात है कि वो यही नहीं रुकती है वो अक्षय (Akshay Kumar) को दूसरे नंबर पर फोन लगाने को कहती है लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती है और दूसरा नंबर भी ऑफ जाता है. शाहरुख की फैन यहीं नहीं रुकती है वह कहती है 'उनका कोई और नंबर नहीं है क्या, या फिर आप उनकी वाइफ को कॉल लगा दीजिए.' इस बात को सुनकर पूरी टीम हंसने लगती है औरकपिल कहते हैं, 'गौरी भाभी कहेंगी कि अक्षय जी, आप बिगाड़ रहे हैं हमारे पति को.' इसके बाद कपिल हंसते हुए कहते हैं 'मजाक था, लेकिन आपने कॉल करने की कोशिश की, आप बहुत प्यार हैं.'