नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) की सफलता के बाद उन्हें बधाई दी है. 'पुष्पा' 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे अच्छा कलेक्शन और तारीफ मिली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक नोट में लिखा, जिसमें उन्होंने अल्लू अर्जुन को बॉक्स ऑफिस पर 'पुष्पा' को मिली प्रतिक्रिया के लिए बधाई दी. अक्षय ने ट्वीट किया, "आपको 'पुष्पा' के लिए पूरे भारत से मिली शानदार प्रतिक्रिया के लिए बधाई अर्जुन. हमारे उद्योग योजना के लिए यह एक और बड़ी जीत है."अल्लू अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, "बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी. अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको भी बधाई."

Thank you very much Akshay ji. Nice of you to send your warm wishes . Congratulations to you too . Glad people are coming back to theatres & Indian Film industry started shining again 🙏🏼

— Allu Arjun (@alluarjun) December 21, 2021