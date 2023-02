अक्षय के लिए फैन ने तोड़ी बैरिकेड तो बॉडीगार्ड ने मारा धक्का, फिर खिलाड़ी ने किया कुछ ऐसा

Akshay Kumar Fan Video: अक्षय कुमार-इमरान हाशमी की फिल्म ‘सेल्फी’ बहुत ही जल्द पर्दे पर आने वाली है और लगातार इसके प्रमोशन में दोनों सितारे लगाए हुए हैं. इस दौरान दोनों ही स्टार कई सारे शहरों में फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में वे इमरान हाशमी संग मुंबई मेट्रो के सफर पर निकले थे. इसके बाद अब अक्षय फिर मुंबई के इवेंट में फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए. ऐसे में अब अक्षय कुमार से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर से मिलने के लिए उनके एक फैन ने सारी हदें पार कर दी. अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड के ये बात अच्छी नहीं लगी लेकिन दिलदार अक्षय कुमार ने इस दौरान ऐसा कुछ किया कि हर कोई अब उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है.

अक्षय कुमार इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सेल्फी’ का जोरो शोरो से प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें बॉडीगार्ड्स ने एक फैन को पीछे धकेला, लेकिन अक्षय ने उसको बुलाया और गले लगा लिया. दरअसल रविवार को अक्षय अपने को-स्टार के साथ एक इवेंट में आए थे और इस मौक पर जब वो फैंस से मिलने के लिए पहुंचे तब वहां मौजूद एक शख्स उनसे मिलने के लिए बैरिकेड कूद गया और इसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पीछे धकेला दिया.