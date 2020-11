Also Read - Akshay Kumar, Kiara Advani Laxmii Releases Today: दिल थामकर बैठिए बदला लेने आ रही है 'लक्ष्मी'

View this post on Instagram

Entertainment ka dhamaka, full of comedy and horror is here for you. #Laxmii streaming now on @disneyplushotstarvip Link in bio #Laxmii #FoxStarStudios #DisneyPlusHotstarMultiplex #YehDiwaliLaxmiiWali @kiaraaliaadvani @offl_lawrence @shabskofficial @tusshark89 @foxstarhindi #CapeOfGoodFilms #ShabinaaEntertainment #TussharEntertainmentHouse @zeemusiccompany