Akshay Kumar Mother Passes Away See Their Amazing Bond: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मां अरुणा भाटिया (Aruna Bhatia passes away) का 8 सितंबर की सुबह निधन हो गया है, इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी पोस्ट में लिखा- वो मेरा अहम हिस्सा थीं. आज मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा है. मेरी मां श्रीमति अरुणा भाटिया (Aruna Bhatia) ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. वो दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ फिर से मिल गई हैं. मैं आपकी दुआओं का सम्मान करती हूं. इस वक्त मेरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है…ओम शांति.

बता दें कि अक्षय अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्होंने साल 2015 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अक्षय कुमार बचपन में अपनी मां के साथ खुब मेहनत करते थे और घर के कामों में भी जमकर मां की मदद करते थे. अरुणा भाटिया (Aruna Bhatia) ने बताया था कि ‘जब वह छोटा लड़का था तो हमारे पास घर में कोई मेड नहीं थी, उस वक्त वह मुझे बर्तन से लेकर कपड़े धोने और घर को संभालने में मदद करता था. उन दिनों हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेड रख सकें, तो इस शरारत भरे चेहरे और स्माइल के पीछे एक सोने का दिल है. वह बहुत शैतान था, लेकिन बहुत अच्छा भी.’ बता दें कि कुछ साल पहले अक्षय कुमार के पापा हरि ओम भाटिया का भी निधन हो गया था. आज अक्षय कुमार अकेले हो गए हैं. पिता को खोने के बाद मां साया भी नहीं रहा.