Akshay Raveena Will Share The Screen Together After 20 Years In Welcome To The Jungle Akshay Kumar Said This About The Film

Welcome To The Jungle: 20 साल बाद रवीना टंडन संग फिर काम करने पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

Akshay Kumar-Raveena Tandon Comeback: मिशन रानीगंज के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के साथ काम करने पर चुप्पी तोड़ी है.

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों सिनेमाघरों में एक के बाद एक फिल्म लेकर आ रहे है. हाल में उन्हें फिल्म ‘मिशन रानीगंज’ (Mission Raniganj) में देखा गया है. उससे कुछ दिनों पहले उन्हें भगवान शिव अवतार में फिल्म ‘ओएमजी 2’ (OMG 2) में स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था. वहीं, अब अक्षय कुमार अपने करियर की शुरूआती दौर में एक साथ बॉक्स ऑफिस को कई सुपरहिट फिल्में देने वाली को-स्टार रवीना टंडन (Raveena Tandon) के साथ पर्दे पर कमबैक करने के प्लान में हैं. दर्शकों को अक्षय कुमार और उनकी को-स्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन की जोड़ी बेहद पसंद आई थी. दोनों स्टार्स को फैंस का भरपूर प्यार मिला था लेकिन कुछ सालों से ये जोड़ी एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रही थी. वहीं, हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है कि वो जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome To The Jungle) में रवीना टंडन के साथ कमबैक कर रहे हैं. इसके साथ अक्षय कुमार ने ये भी बताया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

20 साल के बाद स्क्रीन शेयर करेंगे अक्षय-रवीना

हाल में न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि वो फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग का इंतजार कर रहे हैं और ये फिल्म लगभग 20 साल बाद अक्षय और रवीना की जोड़ी को स्क्रीन पर एक साथ ला रही है. उन्होंने आगे बताया कि बॉक्स ऑफिस पर हमने कई हिट फिल्में की है. इसके साथ सबसे शानदार गाना ‘टिप टिप बरसा पानी’ (Song Tip Tip Barsa Paani) रहा है. वहीं, अब हम ‘वेलकम टू द जंगल’ में एक साथ स्क्रीन पर होंगे. आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी (Tu Khiladi Mai Anadi), मोहरा (Mohra) जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया है और दोनों को आखिरी बार साल 2004 में ‘पुलिस फोर्स:एन इनसाइड स्टोरी’ (Police Force: An Inside Story) में देखा गया था.

एक दूसरे को कर चुके हैं डेट

अक्षय कुमार और रवीना टंडन (Akshay Kumar-Raveena Tandon) की जोड़ी सिर्फ ऑनस्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफस्क्रीन भी काफी चर्चा में थी. साल 1995 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और 90’s लास्ट में उन्होंने सगाई भी कर ली. लेकिन कुछ समय बाद आपसी मतभेद के कारण दोनों कपल ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे. जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को कुछ दिनों डेट करने के बाद 2001 में शादी के बंधन में बंध गए. वहीं, रवीना भी 2004 में बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी कर ली.

