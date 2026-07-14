लंबे समय बाद अंशुला कपूर की शादी में दिखें अक्षय खन्ना, बोनी कपूर ने शेयर की तस्वीरें, बदलें लुक ने लूटी लाइमलाइट!

Akshaye Khanna Viral Look At Anshula Kapoor wedding: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना को लंबे समय के बाद अंशुला कपूर की शादी में देखा गया, जिसकी तस्वीर बोनी कपूर ने शेयर की, उनका लुक देखकर लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं.

Written by: Ritika
Published: July 14, 2026, 7:53 PM IST
लंबे समय बाद अंशुला कपूर की शादी में दिखें अक्षय खन्ना, बोनी कपूर ने शेयर की तस्वीरें, बदलें लुक ने लूटी लाइमलाइट!

Akshaye Khanna Viral Look At Anshula Kapoor wedding: बॉलीवुड के शानदार अभिनेता अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म की शानदार सफलता के बाद जैसे गायब की हो गए हैं और अब एक बार फिर अंशुला कपूर की शादी में नजर आए हैं, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें बोनी कपूर ने शेयर की है. लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, तस्वीरें देखते ही लोग सोशल मीडिया पर उनके नए अंदाज की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं. अक्षय खन्ना का बदला हुआ लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा. फैंस उनकी तस्वीरों पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर जो फोटोज शेयर की हैं, उसमें परिवार के लोग भी नजर आएं हैं.

बोनी कपूर ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

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बोनी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर अंशुला कपूर की शादी की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें उनके परिवार और दोस्तों के साथ-साथ अक्षय खन्ना भी दिखें हैं. अक्षय खन्ना भी बेहद सादगी और एलिगेंट अंदाज में नजर आएं हैं, फैंस उनके इस बदलें हुए अंदाज की जमकर तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

इंटरनेट पर छा अक्षय खन्ना का बदला अंदाज

धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना अपने सोशल मीडिया पर नए घर में पूजा करने की फोटोज को शेयर करते थे और फिर धीरे-धीरे उन्होने लाइमलाइट से ही खुद को दूर कर दिया था. धुरंधर फिल्म में रहमान दकैत के किरदार से उनको लोगों का खूब प्यार मिला, लेकिन इसके बाद भी उन्होने सोशल की दुनिया से ही दूरी बना ली और फिर जब बोनी कपूर ने तस्वीरों को शेयर किया तो फैंस उनको लंबे समय बाद देखकर जमकर तारीफें भी करने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरे

इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर होते ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और एक बार फिर अक्षय खन्ना ट्रेंड में आ गए हैं. फैंस ने कमेंट सेक्शन में अभिनेता की जमकर तारीफें भी करना शुरू कर दिया है. एवरग्रीन स्टार तक उनको फैंस ने बोला है. उनका क्लासी अंदाज देख लोगों की नजरें तक नहीं हट पा रही है. कई यूजर्स तो ऐसे भी ह, जो अक्षय खन्ना को किसी नई फिल्म में फिर से नए अंदाज में देखना चाहते हैं.

फैंस ने कमेंट में की जमकर तारीफें

फैंस ने अक्षय खन्ना के इस लुक की तारीफों में कमेंट बॉक्स को पूरा भर दिया है. एक यूजर ने लिखा है कि ‘अक्षय की इस तस्वीर के लिए धन्यवाद! एक और ने लिखा-‘”हाइलाइट तस्वीर अक्षय खन्ना की है…

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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