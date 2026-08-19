‘महाकाली’ में शुक्राचार्य बनेंगे अक्षय खन्ना, 24 अगस्त को होगा बड़ा खुलासा

मेकर्स ने अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य वाले किरदार की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनके इस नए लुक में लंबे सफेद बाल, बड़ी दाढ़ी और चेहरे पर गंभीर भाव नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक उनके किरदार के हिसाब से काफी दमदार लग रहा है. फिल्म का टीजर 24 तारीख को रिलीज हो सकता है. उनका लुक सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.
‘महाकाली’ के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 24 अगस्त की तारीख का ऐलान किया है. पोस्ट के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन फिल्म का टीजर, फर्स्ट ग्लिंप्स या कोई खास प्रोमो जारी किया जा सकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी यह साफ नहीं किया है कि 24 अगस्त को ऑडियंस के लिए क्या खास पेश किया जाएगा? फिल्म की टीम की ओर से शेयर की गई इस छोटी सी झलक ने फैंस की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है. खासतौर पर अक्षय खन्ना को शुक्राचार्य के रूप में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
View this post on Instagram
अक्षय खन्ना ने अपने किरदार के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लिया है. लंबे सफेद बाल, दाढ़ी और गंभीर हाव-भाव में उन्हें पहचानना भी मुश्किल लग रहा है. उनका यह लुक शुक्राचार्य के रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिखाता है. एक्टर इससे पहले भी अलग-अलग फिल्मों में अपने लुक को बदल चुके हैं. ‘धुरंधर’ में उनका रहमान डकैत का अंदाज खूब चर्चा में रहा था. वहीं ‘छावा’ में औरंगजेब के किरदार के लिए भी उन्होंने अपने लुक में बड़ा बदलाव किया था. अब ‘महाकाली’ में शुक्राचार्य के रूप में उनका नया अवतार एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच रहा है.
‘महाकाली’ अक्षय खन्ना के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए वह पहली बार तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं, जबकि प्रशांत वर्मा इसके क्रिएटर हैं. यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है. फिल्म में भूमि शेट्टी देवी काली की भूमिका निभा रही हैं, जबकि रोहित सराफ भी अहम किरदार में नजर आएंगे. कहानी पौराणिक कथाओं से प्रेरित है और इसमें देवी काली के एक अलग और प्रभावशाली रूप को दिखाने की कोशिश की गई है.
फिल्म की कहानी में पौराणिक तत्वों के साथ पहचान, भेदभाव और आंतरिक शक्ति जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है. ऐसे में फिल्म को लेकर शुरुआत से ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है. अब सभी की नजर 24 अगस्त पर टिकी है. फिलहाल मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है, लेकिन अक्षय का नया लुक फैंस के बीच पहले ही सुर्खियां बटोर रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें