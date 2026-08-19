‘महाकाली’ में शुक्राचार्य बनेंगे अक्षय खन्ना, 24 अगस्त को होगा बड़ा खुलासा

अक्षय खन्ना एक बार फिर अपने अलग अंदाज और दमदार किरदार से ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए तैयार हैं. फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के किरदार के लिए चर्चा में रहने के बाद अब एक्टर पौराणिक फिल्म ‘महाकाली’ में नजर आएंगे. इस फिल्म में वह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं.

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‘महाकाली’ के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 24 अगस्त की तारीख का ऐलान किया है. (rkdstudios)

मेकर्स ने अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य वाले किरदार की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनके इस नए लुक में लंबे सफेद बाल, बड़ी दाढ़ी और चेहरे पर गंभीर भाव नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक उनके किरदार के हिसाब से काफी दमदार लग रहा है. फिल्म का टीजर 24 तारीख को रिलीज हो सकता है. उनका लुक सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

24 अगस्त को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

‘महाकाली’ के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 24 अगस्त की तारीख का ऐलान किया है. पोस्ट के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन फिल्म का टीजर, फर्स्ट ग्लिंप्स या कोई खास प्रोमो जारी किया जा सकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी यह साफ नहीं किया है कि 24 अगस्त को ऑडियंस के लिए क्या खास पेश किया जाएगा? फिल्म की टीम की ओर से शेयर की गई इस छोटी सी झलक ने फैंस की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है. खासतौर पर अक्षय खन्ना को शुक्राचार्य के रूप में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

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शुक्राचार्य के किरदार में बदला अक्षय का लुक

अक्षय खन्ना ने अपने किरदार के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लिया है. लंबे सफेद बाल, दाढ़ी और गंभीर हाव-भाव में उन्हें पहचानना भी मुश्किल लग रहा है. उनका यह लुक शुक्राचार्य के रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिखाता है. एक्टर इससे पहले भी अलग-अलग फिल्मों में अपने लुक को बदल चुके हैं. ‘धुरंधर’ में उनका रहमान डकैत का अंदाज खूब चर्चा में रहा था. वहीं ‘छावा’ में औरंगजेब के किरदार के लिए भी उन्होंने अपने लुक में बड़ा बदलाव किया था. अब ‘महाकाली’ में शुक्राचार्य के रूप में उनका नया अवतार एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच रहा है.

पहली बार तेलुगु सिनेमा का हिस्सा बनेंगे अक्षय

‘महाकाली’ अक्षय खन्ना के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए वह पहली बार तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं, जबकि प्रशांत वर्मा इसके क्रिएटर हैं. यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है. फिल्म में भूमि शेट्टी देवी काली की भूमिका निभा रही हैं, जबकि रोहित सराफ भी अहम किरदार में नजर आएंगे. कहानी पौराणिक कथाओं से प्रेरित है और इसमें देवी काली के एक अलग और प्रभावशाली रूप को दिखाने की कोशिश की गई है.

‘महाकाली’ का ऑडियंस को है इंतजार

फिल्म की कहानी में पौराणिक तत्वों के साथ पहचान, भेदभाव और आंतरिक शक्ति जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है. ऐसे में फिल्म को लेकर शुरुआत से ही दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है. अब सभी की नजर 24 अगस्त पर टिकी है. फिलहाल मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है, लेकिन अक्षय का नया लुक फैंस के बीच पहले ही सुर्खियां बटोर रहा है.