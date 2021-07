Alanna Panday Shares Her Bold And Sexy Pictures In Blue Bikini: ऐक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) की कजिन अलाना पांडे (Alanna Panday) भले ही अपनी बहन की तरह बॉलीवुड में काम ना करती हों, लेकिन उनकी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती रहती हैं. अलाना पांडे (Alanna Panday) सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ वो अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी बोल्ड तस्वीरों से फिर से पारा बढ़ा दिया है. Also Read - समुद्र किनारे व्हाइट बिकिनी में अनन्या पांडे की बहन Alanna Panday ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देखकर फैंस हुए क्रेजी

अलाना पांडे (Alanna Panday) सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सबका दिल धड़का दिया है. ऐसे में अलाना पांडे ने एक बार फिर बिकिनी में अपनी तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो पूल में मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. फोटोज में अलाना स्वीमिंग पूल में फिरोज बिकिनी में आग लगाती दिखाई दे रही हैं. Also Read - Alanna Panday ने ब्वॉयफ्रेंड संग चादर में लिपट कर करवाया फोटोशूट, मालदीव की बिकिनी वाली बोल्ड तस्वीरें वायरल- See Photos



अलाना पांडे ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, ‘इन तस्वीरों में से कोई एक पसंद करें, क्योंकि मैं किसी एक पर अपनी सहमति नहीं बना पाई’. अलाना पांडे बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की कजिन और चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे की बेटी हैं. वह फिल्मों में काम करने से पहले ही फैंस के बीच छाई रहती हैं.