Ali Asgar Open Up On Why He Quit The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा (Kapil Sharma) कहें या फिर कॉमेडी नाइट विद कपिल (Comedy Nights With Kapil) टीवी के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इन दोनों शो में जमकर लोगों को हंसाया है और उनकी टीम आज भी लोगों के दिलों के राज करती हैं. हालांकि कई सारे स्टार अब तक इस शो को अलिवाद कह चुके हैं और इन्हीं में से एक हैं 'दादी' का किरदार निभाने वाले अली असगर (Ali Asgar) जिन्होंने सालों तक लोगों को हंसाया. यह किरदार इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग इसे कपिल के शो में रखने की डिमांड करते रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अली ने इस शो से खुद को क्यों दूर कर दिया.

एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली असगर ने द कपिल शर्मा छोड़ने पर कहा 'ये दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे मौके आते हैं जब आप दोराहे पर खड़े होते हैं. उस वक्त आपको कड़ा फैसला लेना होता है. मैं शो को और स्टेज को मिस करता हूं. हमने एक टीम तरह काम किया था.' इसके आगे अली ने कहा 'एक समय आया या जब प्रोफेशनल तौर पर मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है. क्रिएट‍िव डिफरेंसेज की वजह से मैंने शो छोड़ा क्योंक‍ि मेरा कैरेक्टर स्थ‍िर हो गया था. मेरा काम रुक सा गया था. उसमें इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं था.'

बता दें कि अली असगर सालों तक कपिल के साथ काम करते थे जब कॉमेडी नाइट विद कपिल से ये शो द कपिल शर्मा शो हुआ तब भी अली इसका हिस्सा था. हालांकि कपिल शर्मा की सुनील ग्रोवर से मतभेद हो गई थी. जिसके बाद सुनील ने शो को अलविदा कह दिया था. जिसके बाद अली असगर भी इस शो को छोड़ कर चले गए थे और इसके वो अब तक वापस नहीं आए हैं.