Ali Fazal Into Depression After Shooting Scene In Film 3 Idiots: बॉलीवुड एक्टर अली फजल (Ali Fazal) आज के दिन में परिचय के मोहतजा नहीं है. एक्टर ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया है और लोग उनके दिवाने हो गए हैं. वैसे अली फजल (Ali Fazal) ने एक्टिंग करियर की शुरुआत सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' से की थी. इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था. हालांकि इस रोल को करने के बाद एक्टर को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया है. बता दें कि अली फजल (Ali Fazal) ने इस फिल्म में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भूमिका निभाई थी. उनके कैरेक्टर का नाम जॉय लोबो था जो आत्महत्या कर लेता है.

अली ने बताया है कि '3 इडियट्स' के बाद उनके पास कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने एक्टर को हिलाकर रख दिया और वो डिप्रेशन में चले गए. अली ने बताया, 'जब मैंने 3 इडियट्स करना शुरू की थी तब मैं डिप्रेशन में चला गया था. मैंने फिल्म में छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ?



कुछ न्यूज़ मेरे सामने आईं कि जिनमें लिखा था कि कुछ कॉलेज के छात्रों ने खुद को नुकसान पहुंचाया था, और फिर मुझे एक समाचार चैनल से फोन आया जिसमें कहा गया, ‘सर आपने फिल्म में ऐसा रोल निभाया था, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है. आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? उस वक्त मैं बुरी तरह टूट गया, मैं तब मासूम था, मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही था. मैं डिप्रेशन में चला गया और इस बारे मैंने राजू सर से और कई लोगों से बात की, उन्होंने मुझसे कहा, ‘मैं ऐसा कुछ न करूं और उन लोगों से कहूं कि वो प्रोड्यूसर से बात करें, मैं ऐसा महसूस न करूं’.