Also Read - Coronavirus In Delhi Update: तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, अब एडिशनल एसएचओ कोरोना पॉजिटिव

View this post on Instagram

Maine bolna chhod diya, kaha thha uss din .. unhone humko hee kehdiya. Maine bolna chhod diya.. aawaaz nikli hee thhee ki shor ne kaarobaar jala diya. Maine bolna chhod diya – chee chihaa pet se nikli hee thheen, ki amma ne dum tod diya. Amma amma nahi rahi Maine maangna chhod diya. Ab upar ka kaarobaar chalega kaise .. maine tera naam bhi mitaa diya.. le dekh meri aukaat, le naap meri qismat.. tujhe darja bhi kya doon, mera darzi tujhse zyaada wafadaar hai. Yeh sab kyu? Hahah Tuney dena jo chhod diya – original by Tismaania Biswa