Alia Ranbir Marriage Pictures: बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट-रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए हैं. आलिया और रणबीर ने वास्तु में सात फेरे ले लिए हैं और अब कपल की कुछ फोटो वायरल हो रही हैं. आलिया ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इन्हें देखकर आपको भी इस कपल से प्यार हो जाएगा. तस्वीरों में दोनों कमाल के लग रहे हैं और Made For Each Other लग रहे हैं. शादी की आलिया ने करीब 8 फोटो शेयर की हैं जिसमें बस प्यार ही प्यार ही है.

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली ही फोटो में दोनों एक दूसरे को लिप लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में दोनों शादी की स्सम निभा रहे हैं औऱ तीसरी फोट में साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही एक औऱ फोटो में दोनों का प्यार साफ नजर आ रहा है और मिसेज कपूर बनकर आलिया के चेहरे का नूर और बढ़ गया है.

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)



आलिया ने अपने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा ‘आज, अपने परिवार और दोस्तों से घिरे, घर पर… हमारी पसंदीदा जगह पर – जिस बालकनी में हमने अपने रिश्ते के पिछले 5 साल बिताए हैं – हमने शादी कर ली है. हमारे पीछे पहले से ही बहुत कुछ है, हम एक साथ और अधिक यादें बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते. यादें जो प्यार, हंसी, आरामदायक चुप्पी, मूवी नाइट्स और बहुत कुछ जो हमारे जीवन में इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय के दौरान सभी प्यार और प्रकाश के लिए धन्यवाद, इसने इस पल को और भी खास बना दिया है.

प्यार,'रणबीर और आलिया'