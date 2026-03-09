By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Alia Bhatt Alpha: इस दिन मिलते हैं सिनेमाघरों में! आलिया की फिल्म अल्फा को मिली नई डेट, लोग बोले- चलो कोई नहीं...
Alia Bhatt Alpha: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की मोस्टट अवेटिड एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट को हवा देते हुए मेकर्स ने एक खुशखबरी सुना दी है.
Alia Bhatt Alpha: यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स (Alpha) की रिलीज़ डेट पोस्टपोन होने के बाद इसे लेकर नया अपडेट सामने आया है. आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस फिल्म को अब नई डेट के साथ सिनेमाघरों में उतारा जाएगा. खुद आलिया भट्ट ने इसका पोस्टर शेयर किया है. जिसमें वो घायल नज़र आ रही हैं, इसमें सिर्फ उनकी आंख और फेस दिखाई दे रहा है.
इस तारीख को रिलीज़ होगी फिल्म
ब्लैक और मेटैलिक गोल्ड टोन वाले स्लीक, डार्क और मिस्टीरियस डिजाइन में, पोस्टर पर ग्रीक लेटर में ‘ए’ लिखा है. वहीं, टाइटल के नीचे, अभिनेता अनिल कपूर और बॉबी देओल के नाम भी लिखे हुए हैं. अभिनेत्री ने लिखा, “अल्फा 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मिलते हैं सिनेमाघर में.”
जासूस के किरदार में हैं आलिया
बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी, जिसमें आलिया भट्ट एक जासूस की भूमिका निभाती नजर आएंगी. ये फिल्म मशहूर Yash Raj Films के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा मानी जा रही है, जिसने पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं.
स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में पहली बार लीड रोल में कोई महिला
शिव रवैल द्वारा निर्देशित फिल्म को यशराज फिल्म्स निर्माण कर रहा है. यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म होगी. ऐसा पहली बार होगा जब स्पाई यूनिवर्स में एक महिला प्रधान कहानी को दिखाया जाएगा. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं. दोनों खतरनाक मिशनों पर निकलती हैं और हाई-वोल्टेज एक्शन से भरपूर कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म में आलिया और शरवरी के अलावा, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे.
इस यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान और कैटरीना कैफ की ‘टाइगर’ से हुई थी. यह सुपरहिट साबित हुई थी.
पहले कब होनी थी ये फिल्म रिलीज़
हालांकि, पहले फिल्म ‘अल्फा’ क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन वीएफएक्स पर ज्यादा काम की वजह से इसे 17 अप्रैल 2026 तक शिफ्ट कर दिया गया था. यशराज फिल्म्स ने जानकारी देते हुए बताया था कि दर्शकों को फिल्म का सबसे बेहतरीन विजुअल रूप दिखाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए. अब फिल्म की रिलीज डेट जारी कर दी गई है और फैंस में भी इसे लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. देखना होगा कि फैंस इसे कितना प्यार देते हैं.
इसके अलावा, आलिया संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल जैसे दिग्गज कलाकार हैं.
(इनपुट एजेंसी)
