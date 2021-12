Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Net Worth 2021, Income, Fees and Cars Collection: बॉलीवुड के कई कपल इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं. राजकुमार राव ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से जहां एक तरफ शादी रचा ली वहीं खबरों के मुताबिक अब विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding) भी नई ज़िंदगी की एक साथ शुरुआत करने वाले हैं. ऐसे में अब बी टाउन के फेवरेट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor-Alia Bhatt) की शादी का भी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आज हम आपको रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की संपत्ति के बारे में बताएंगे जिससे आप यह जान पाएंगे कि दोनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है?Also Read - Terence Lewis के Love You बोलने के बाद Nora Fatehi ने किया गदर डांस, खुला रह गया Malaika Arora का मुंह

Also Read - Arjun Kapoor का अपकमिंग फिल्म 'कुत्ते' में ऐसा होगा लुक? 'ना ये भौंकते हैं, ना गुर्राते हैं…बस काटते हैं!'

शुरुआत करते हैं आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से. फ़िल्मी दुनिया में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली आलिया भट्ट करोड़ों की संपत्ति (Alia Bhatt Net Worth 2021) की मालकिन हैं. filmysiyappa.com की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक आलिया भट्ट के पास 162 करोड़ की कुल संपत्ति है. एक महीने में आलिया 60 लाख से ज़्यादा कमाती हैं. आलिया एक फिल्म के लिए 2-5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

आलिया भट्ट को है लग्जरी गाड़ियों का शौक (Alia Bhatt Cars Collection)

आलिया भट्ट के पास Range Rover, Audi, BMW, Mercedes, Jaguar जैसी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है.

रणबीर कपूर की कुल संपत्ति (Ranbir Kapoor Net Worth 2021)

अपने अभिनय और अपने किरदारों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले रणबीर कपूर भी खानदानी रईस है. filmysiyappa.com की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक रणबीर कपूर 330 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor Fees) एक फिल्म के लिए 7-8 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए भी एक्टर 1 करोड़ रुपये वसूलते हैं.

रणबीर कपूर के पास है रॉयल गाड़ियों का कलेक्शन (Ranbir Kapoor Cars Collection)

रणबीर कपूर के पास Range Rover Vogue, Audi R8, Mercedes G63 AMG, Audi A8L, Range Rover Sport जैसी कई गाड़ियां मौजूद हैं.

इस हिसाब से रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड आलिया से ज़्यादा अमीर हैं. बता दें कि यह कपल भी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है.