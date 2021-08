Alia Bhatt And Ranbir Kapoor Marriage Scene Here What lara Dutta Says: ‘लारा दत्ता जल्द ही फिल्म बेल बॉटम (Bell Bottom) में नजर आने वाली हैं. फिल्म में लारा के साथ अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) लीड रोल में हैं. फिल्म में लारा, इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में लारा के लुक से फैंस काफी इम्प्रेस हुए हैं. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस से आलिया औऱ रणबीर के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद मजेदार जवाब दिया है.Also Read - Lara Dutta ने शेयर किया मेकओवर वीडियो, देखें एक्ट्रेस ने कैसे अपनाया 'इंदिरा गांधी' का लुक- Video Viral

लारा दत्ता (Lara Dutta) ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कई बातें साझा कीं जिसमें से आलिया (Alia Bhatt) और रणबीर (Ranbir Kapoor) की शादी भी थी. दरअसल एक सवाल पूछे जाने पर लारा कहती हैं कि ‘मैं पुराने जनरेशन की हो गई हूं. मुझे नहीं पता आजकल कौन किसे डेट कर रहा है और कौन अब साथ नहीं है.’ लेकिन इसी के साथ लारा यह भी कहती हैं कि ‘मुझे लगता है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इसी साल शादी कर सकते हैं.’ Also Read - Lara Dutta को इंदिरा गांधी के रुप में पहचान नहीं पाए फैंस, सोशल मीडिया पर उठी नेशनल अवॉर्ड की मांग

हालांकि अब एक्ट्रेस ने इस मामले में अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. लारा ने कहा, ‘मैं कोई भविष्यवाणी करने वाली नहीं हूं जो मैं ऐसा करूंगी. मीडिया को हमारे मुंह में शब्दों को डालना बंद करना चाहिए और ऐसे फालतू की खबरों को बनाना बंद करना चाहिए.’ Also Read - Ranbir Kapoor करेंगे 2022 में Alia Bhatt से शादी, 15 साल बाद हो जाएगा तलाक! भविष्यवाणी से हुआ हंगामा