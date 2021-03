Ayan Mukerji And Alia Bhatt Visit Shiv Temple Seek Blessings On Maha Shivratri: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हाल ही में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, इस दौरान एक्ट्रेस निगेटिव आई थी. दरअसल आलिया (Alia Bhatt) के दो चाहने वाले रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने भी खुद की जांच करवाई थी. हालांकि वो फिट है, ऐसे में आलिया (Alia Bhatt) महाशिवरात्रि के मौके पर शिव के दर्शन करने पहुंच गई. Also Read - Roohi Movie Review: जाह्नवी-राजकुमार की ‘रूही’ डराती कम है, हंसाती भी कम है

महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इसकी शुभकामनाएं दी थी, ऐसे में इस खास मौके पर आलिया (Alia Bhatt) ने भगवान शिव के दर्शन अपने खास दोस्त अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) के साथ किए. शिवरात्रि के दिन आलिया (Alia Bhatt) और अयान (Ayan Mukerji) ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया. दोनों के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. Also Read - Roohi में Janhvi Kapoor की एक्टिंग देखकर Boney Kapoor हुए इमोशनल, कहा-'श्रीदेवी होती तो...'

मंदिर से बाहर आने के बाद आलिया (Alia Bhatt) ने फोटोग्राफर से बात करते हुए कहा कि, ‘भगवान से बहुत स्पेशल विश किया है, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकती’.

आपको बता दें कि गुरुवार को ही बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सभी कयासों पर रोक लगाते हुए इस बात की पुष्टि की है कि वह कोरोना वायरस निगेटिव हैं. आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि अब वह आज से से काम पर लौट गई हैं. उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए लिखा- आलिया भट्ट लिखती हैं, ‘मैं आप सभी के चिंताजनक और अच्छे मैसेज लगातार पढ़ रही थी. मेरा कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है. मैंने अपने डॉक्टरों से बात की है. अब मैं एक बार फिर आज से काम करना शुरू कर रही हूं. आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं अपना ध्यान रख रही हूं और सुरक्षित हूं. आप भी यही करें. सभी को प्यार.’