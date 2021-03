Alia Bhatt Birthday Special Story Know Interesting Things About Actress: बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय और कड़ी मेहनत के दम पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आज मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. उनकी फिल्में आए दिन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाती नजर आती है. आलिया आज अपना 27वां जन्मदिन मना रही हैं. आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था. आज आलिया बर्थडे पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें. Also Read - Alia Bhatt Birthday Special: 11 साल की उम्र में ही Ranbir Kapoor को दिल दे बैंठी थी Alia Bhatt, ऐसे शुरु हुई इनकी प्रेम कहानी

आलिया भट्टी की फीस

एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में न्यू ईयर मनाने राजस्थान गई थी. वहीं अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं आलिया भट्ट को फिल्म ‘राजी’ के लिए 10 करोड़ रुपए मिले थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आलिया एक फिल्म में काम करने के लिए 22 करोड़ चार्ज करती हैं. Also Read - Ranbir Kapoor को भूल दोस्त की शादी में जमकर नाची Alia Bhatt, 'गेंदा फूल पर' लगाए ठुमके- Video Viral

74 करोड़ रुपये की हैं मालकिन

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की कुल प्रॉपर्टी लगभग $ 10 मिलियन है, जो लगभग 74 करोड़ रुपये है, हालांकि इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जुहू में भी एक अपार्टमेंट की मालकिन हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ है.

इतनी गाड़ियों की हैं मालिकन

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के कार क्लेक्शन में एक ऑडी A6 (60 लाख), ऑडी Q5 ( 70 लाख), रेंज रोवर इवोक ( 85 लाख), और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (1.32 करोड़) शामिल हैं. एक लीडिंग पब्लिकेश की माने तो 2018 में आलिया भट्ट ने, 58.83 करोड़ कमाए थे.

एक्टिंग में मनवा चुकी हैं लोहा

आलिया भट्ट आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी. इस फिल्म में उन्होंने न्यूकमर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर की थी. वह हाइवे, 2 स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी और रईस जैसी फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं.