Alia Bhatt Postpone All Birthday Plans As Boyfriend Ranbir Kapoor Tested Positive For Covid: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की हाल ही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद से ही रणबीर(Ranbir Kapoor) अपने घर में क्वारंटाइन हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को कोरोना होती है उनकी लेडी लव आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया, हालांकि वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी. फिर भी आलिया (Alia Bhatt) घर पर क्वारंटाइन पर हैं. Also Read - वाणी कपूर ने पीले कटआउट ड्रेस में दिए हॉट पोज, आलिया भट्ट नहीं कर पाईं कंट्रोल, कर दिया ये कमेंट

खबरे हैं कि रणबीर (Ranbir Kapoor) की तीबयत ठीक न होने की वजह से अब उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बर्थडे पार्टी को भी आगे बढ़ा दिया गया है. आलिया 15 मार्च को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो खुद को किसी भी पार्टी से दूर रखेंगी. Also Read - Ranbir Kapoor कर रहे थे तंग, Anushka Sharma ने सबके सामने जड़ दिया 'थप्पड़', Video हुआ Viral

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt ☀️ (@aliaabhatt)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ‘ब्रह्मास्त्र’ के सेट पर कोरोना की चपेट में आए हैं. नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की थी. उन्होंने रणबीर कपूर की एक फोटो शेर करते हुए लिखा, ‘आप सभी की चिंताओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया. रणबीर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है. वह इसकी दवाइयां ले रहे हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है. वह सभी तरह के एहतियात बरत रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54)

वहीं दूसरी तरफ लिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi ) के निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) जरूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया और रणबीर जल्द ही ‘ब्रह्मास्त्र’में नज़र आने वाले हैं फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है वो भी रणबीर के कोविड पॉजिटिव होने के बाद रुक गई है