Alia Bhatt First Look Unveil From Brahmastra As Isha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का आज जन्मदिन है और उनके इस खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए (Alia Bhatt Birthday) एक्ट्रेस की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आ गया है. बता दें कि इस फिल्म में आलिया 'ईशा' (Alia Bhatt as Isha) के किरदार में नजर आने वाली हैं. डायरेक्टर अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) और खुद आलिया ने भी सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर किया है और फैंस उनके लुक को देखकर एक बार फिर से उनके काम की तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही आते ही ये लुक जमकर वायरल हो रहा है.

आलिया भट्ट के 29वें जन्मदिन पर आलिया का लुक सामने आया है, अयान मुखर्जी ने आलिया भट्ट को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म से उनके लुक का वीडियो शेयर किया है. इस जारी किए गए वीडियो में आलिया अलग-अलग अंदाज नजर आ रहीहैं. कभी वो आसमान में दौड़ती हुई नजर आ रही हैं तो कभी रणबीर की बाहों में. इसके साथ ही वो हर पल अलग-अलग अंदाज में दिख रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)



करण जौहर ने भी आलिया का फर्स्ट लुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर #AliaBhatt ट्रेंड हो रहा है और फैंस उनके नए लुक को देखकर उनकी सराहना कर रहे हैं. बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं. वहीं यह फिल्म इस साल 9 सितंबर को थ्रीडी इफेक्ट के साथ हिंदी समेत तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.