Alia Bhatt Bridal Look In Pink Lehenga: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) के सेट से हाल ही में एक फोटो शेयर की है जिसमें डायरेक्टर अयान मुखर्जी और एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भी दिख रहे थे. ऐसे में अब आलिया भट्ट का ब्राइडल लुक (Alia Bhatt Bridal Look) जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. आलिया (Alia Bhatt) ने अपनी ये फोटो खुद के सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसपर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. Also Read - Tapsee Pannu ने टैक्स चोरी के आरोपों पर 3 बातें लिखकर दी सफाई, Kangana पर तंज कसते हुए कहा 'सस्ती नहीं रही मैं'

दरअसल, आल‍िया (Alia Bhatt) पर्क चॉकलेट की ऐड के लिए दुल्हन बनी हैं, जिसमें पावेल गुलाटी दूल्हे बने हुए हैं. आलिया (Alia Bhatt) ने इस दौरान पिंक ब्राइडल लहंगा,हेवी जूलरी और माथे पर मांगटीका लगाए आलिया (Alia Bhatt) का लुक बेहद कमाल का लग रहा है. आलिया (Alia Bhatt) इस विज्ञापन में बेहद क्यूट लग रही हैं और उनकी एक्टिंग बेहद कमाल की लग रही हैं. Also Read - Rakhi Sawant की जिंदगी पर बायोपिक बनाना चाहते हैं Javed Akhtar, कहा 'Alia-Deepika मेरी पहली पसंद'



पर्क के इस विज्ञापन में आलिया पहले तो शर्मा रही हैं और बाद वो दुल्हे को वरमाना पहनाती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान वो चुलबुले अंदाज में नजर आ रही हैं. वहीं आल‍िया के वर्कफ्रंट की चर्चा करें तो एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी में नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग उसे बेहद पसंद भी कर रहे है.