'फोटोग्राफर्स ने देखा तक नहीं', आलिया भट्ट की कान्स ट्रोलिंग पर सोनू सूद ने किया बचाव कहा- कमियां ना ढूंढों

Alia Bhatt Trolling: कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक को लेकर ट्रोलिंग का सामना कर रहीं Alia Bhatt को अब इंडस्ट्री से खुलकर सपोर्ट मिलने लगा है. हाल ही में सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- हमें तुम पर गर्व है.

Published date india.com Published: May 15, 2026 4:43 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Alia Bhatt Trolling: अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनो कांस फिल्म फेस्टिवल में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर फोटोग्राफर उन्हें इग्नोर करते दिखाई दिए थे. इसी बीच, बीच शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद आलिया के सपोर्ट पर सामने आए. इस पूरे मामले में सबसे पहले आवाज उठाई Sonu Sood ने। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि “हर किसी को हर बार फोटोग्राफर्स का ध्यान नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस कलाकार की वैल्यू कम हो जाती है.” सोनू सूद का यह बयान तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने उनकी सोच की तारीफ भी की.

सोनू सूद ने क्या लिखा?

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आलिया के लिए नोट शेयर किया. इसके जरिए उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार की मेहनत और इंटरनेशनल फेम को सिर्फ कैमरों की चमक से नहीं आंका जा सकता है.

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अपने लोगों की कमियां ना ढूंढा करो

अभिनेता ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए नोट पर लिखा, “जब हमारा ही कोई अपना व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखता है, तो यह हमारे लिए गर्व का पल होना चाहिए, न कि कमियां ढूंढने का बहाना. हर उपलब्धि को सार्थक होने के लिए कैमरों, सुर्खियों या अजनबियों से मान्यता मिलने की जरूरत नहीं होती.”

उन्होंने आलिया के अंतरराष्ट्रीय दौरे का सम्मान करते हुए लिखा, “अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर खड़े होना, अपनी कला का प्रतिनिधित्व करना और अपनी यात्रा को गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का साहस ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है.”

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हमें ट्रोलिंग की लत लग चुकी है

सोनू ने आगे लिखा, “आज की दुनिया को ट्रोलिंग की लत लग चुकी है, लेकिन हमें प्रोत्साहन को चुनना चाहिए. याद रखें जो लोग अपने सपने बुनने में व्यस्त होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे खींचने के लिए वक्त नहीं होता.” उन्होंने आखिरी में लिखा, “हमें तुम पर गर्व है, मेरे दोस्त. सही लोगों ने तुम्हारी चमक को पहचान लिया.”

हालांकि, अपनी इस पोस्ट में सोनू ने साफ तौर पर आलिया का नाम नहीं लिखा लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर आलिया के लिए ही था क्योंकि अभी आलिया को सोशल मीडिया पर कांस दौरे पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

बता दें कि रेड कार्पेट पर उनके वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. जहां कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और एलिगेंट लुक की तारीफ की, वहीं कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें विदेशी पैपराजी द्वारा कम अटेंशन मिलने को लेकर आलोचना भी की.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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