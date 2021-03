Alia Bhatt Dance Video Viral On Social Media See Actress Perform In Genda Phool Song: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपने दोस्त की शादी में जयपुर गई हुई हैं, जहां पर वो जमकर मस्ती कर रही हैं. बता दें कि हाल ही में आलिया (Alia Bhatt) की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) का टीजर आया है, जिसे फैंस ने खुब सारा प्यार दिया है. वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmāstra) की भी शूटिंग शुरु हो गई थी लेकिन उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को कोरोना हो गया है जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है. Also Read - Zomato के डिलीवरी ब्वॉय को मिला Parineeti Chopra का साथ, कहा- 'महिला को हो सजा...' कर दी ये अपील

ऐसे में अब आलिया (Alia Bhatt) अपने दोस्त की शादी में जमकर मस्ती कर रही हैं. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) हाल ही में आलिया अपनी दोस्त रिया खुराना की शादी के लिए जयपुर पहुंचीं. इस शादी की फोटोज और वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें आलिया दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं.

इस वीडियो में आलिया भट्ट ‘Genda Phool’ सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो बार-बार देखा जा रहा है. इस खास मौके पर आलिया (Alia Bhatt) ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है और दोस्तों संग मिलकर जमकर डांस कर रही है. वैसे तो आपने आलिया (Alia Bhatt) के कई डांस वीडियो देखें होंगे, लेकिन फैंस को आलिया (Alia Bhatt) का दोस्तों संग यह डांस वीडियो काफी पसंद आ रहा है.