Also Read - आलिया-रणबीर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' से जुड़े लोगों के वेतन में हो रही है कटौती? क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई?

View this post on Instagram

Bhatt Family Interview. . . .VC:- @aliaabhattdreamer . . @aliaabhatt @grish1234 @puneetbsaini @stylebyami @shnoy09 @priyanka.s.borkar @shaheenb @sonirazdan @yiannitsapatori @poojab1972 @maheshfilm @meghnagoyal1 @devika.advani @akansharanjankapoor @kripamehta93 @tanya.sg @adityaseal @tinala13 @neetu54 @karanjohar @riddhimakapoorsahniofficial @suniltalekar1977 Follow me :- @aliaabhattpics ❤️ . . . . Use :- #aliaabhattpics . #aliabhatt #alia #aliabhattfans #aliabhatthottest #aliabhattfc #salmankhan #shahrukhkhan #ranbirkapoor #ranveersingh #shraddhakapoor #sunnyleone #dishapatani #saraalikhan #katrinakaif #kareenakapoor #latestfashion #bollywood #hollywoodunlocked #deepikapadukone #takht #varundhawan #sanjaydutt #sanjubaba #sonakshisinha #sonamkapoor #instagram #sadak2 #kritisanon