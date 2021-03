Alia Bhatt First Look as Sita from Film RRR: बाहुबली और बाहूबली 2 जैसी फिल्में बनाने वाले निर्माता एसएस राजामौली (S. S. Rajamouli) अक्सर अपनी फिल्मों की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. इस बार उनकी पैन इंडिया फिल्म ‘आरआरआर’ पर लोगों की नज़रें टिकी हैं. फिल्म को लेकर लोगों में पहले से ही भरपूर उत्साह है मगर अब वो उत्साह और बढ़ चुकी है क्योंकि मेकर्स ने अभी कुछ मिनट पहले ही फिल्म से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज किया है. आलिया इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में ‘सीता’ के किरदार में नज़र आने वाली हैं. Also Read - Alia Bhatt Birthday: करण जौहर के घर आधी रात शुरू हुई आलिया की बर्थडे पार्टी, इस अंदाज़ में पहुंचे फिल्म स्टार्स, See Inside Pics