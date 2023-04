Hindi Entertainment Hindi

आलिया भट्ट के लिए आसान नहीं है मदरहुड, एंग्जाइटी की वजह से चल रही है थैरेपी

Alia Bhatt Is Going For Therapy: वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में आलिया ने अपने मदरहुड के बारे में खुलकर बातें की हैं.

Alia Bhatt Is Going For Therapy: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपना मदरहुड का सफर खुशी-खुशी जी रही हैं, हालांकि इस दौरान भी वो अपने काम पर पूरी तरह से फोकस हैं. आलिया को अब तक कई सारे अवॉर्ड शो पर भी स्पॉट गया है औऱ साथ ही वो अपनी फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर चुकी हैं.आलिया अपनी आने वाली फिल्म ‘रॉकी और रानी’ की प्रेम कहानी की शूटिंग में व्यस्त हैं और अब वह अपने परिवार के साथ-साथ अपनी बेटी का भी पूरा ख्याल रखती हैं. इसी दौरान आलिया ने हाल ही में वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करने के चक्कर में उन्हें थेरेपी की जरूरत पड़ रही है.

मैं अपने बच्चे और काम के साथ सही कर रही हूं- आलिया

वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में आलिया ने कहा ‘यह सोचकर मुझे चिंता होती है कि क्या मैं अपने बच्चे और काम के साथ सही कर रही हूं. क्योंकि महिलाओं पर दोनों चीजों को अच्छे तरीके से करते का दबाव होता है. यह पुराने समय से चलता आ रहा है कि एक बार जब महिलाओं को बच्चा हो जाता है, तो उन्हें अपने करियर को शहीद करना पड़ता है या उन्हें एक आदर्श मां नहीं माना जाता है. नई माओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपनी सोच को समझने के लिए समय निकालें उन्हें क्या करना है, इसका फैसला वो खुद लें. इसके अलावा इंडस्ट्री और लोगों को भी यह समझना जरूरी है कि वो नई माओं को समय दें’.

हर हफ्ते थेरेपी के लिए जाती हूं- आलिया

आलिया ने आगे कहा कि जो भी आज के दौर की महिलाएं हैं और अगर नई बनी हैं तो उन्हें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए. वह अपनी सोच और काम को समझने के लिए समय निकालें, क्योंकि करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है. केवल सोचने के बजाय उन्हें समय देना चाहिए. इसलिए आलिया अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. ऐसे में आलिया ने बताया कि वो हर हफ्ते थेरेपी के लिए जाती हैं, ताकि वो मन में पल रहे इस वहम को दूर कर सकें. आलिया ने कहा कि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे वो एक या दो या पांच या दस दिन में नहीं समझ पाएंगी. आलिया ने कहा- यह एक प्रोसेस है और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है.

