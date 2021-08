Alia Bhatt Auditioned Video Viral: स्टारकिड होने के बावजूद आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के लिए बॉलीवुड में एंट्री आसान नहीं रही थी, दरअसल स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर (Student of the Year) के लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने 400 लड़कियों को मात दी थी. बता दें कि 2012 में करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर (Student of the Year) से डेब्यू करने वालीं आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को बॉलीवुड में 9 साल पूरे हो चुके हैं और वो आज के दौर की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं.Also Read - Camera...Rolling...Action शुरू हुई 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', रणवीर-आलिया का दिखेगा रोमांस

हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि आलिया ने फिल्मों में जगह बनाने के लिए खूब पापड़ बेले हैं, एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने खुलासा किया था कि स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर में आलिया के निभाए किरदार के लिए 400 लोगों ने ऑडिशन दिया था. करण ने कहा था, हमने मुंबई और बाहर की तकरीबन 400 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया था.



इसके बाद निरंजन अयंगर ने महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का नाम सुझाया और कहा कि वह फिल्म में फिट साबित हो सकती हैं. मैंने उनका टेस्ट लिया और मुझे समझ आ गया कि उनके अंदर वो एक्स फैक्टर है जो फिल्म के लिए सही साबित हो सकता है. मैंने बस आलिया से कहा कि वो अपना वजन कम कर लें. उन्होंने तीन महीने में अपना वजन कम किया और स्लिम ट्रिम होकर कैमरा फेस करने के लिए रेडी हो गईं.