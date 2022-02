Alia Bhatt In Love With Ranbir Kapoor: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की लव स्टोरी इन दिनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज़ में से एक है. रणबीर और आलिया की जोड़ी को तो लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन अब फैंस दोनों को जल्द ही शादी के बंधन में बंधते देखना चाहते हैं. लोग उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब आलिया, रणबीर कपूर की दु्ल्हन बनेंगी. (Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Love) वैसे आलिया ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, जब वक्त आएगा तब हो जाएगी. हालांकि ये कपल जमकर अपने प्यार का इजहार कर रहा है और अपनी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) के प्रोशन के दौरान उन्होंने कई बार ये कात कूल की है वो रणबीर का साथ रिश्ते में हैं. ऐसे में हाल ही में जी मीडिया से बात करते हए आलिया ने फिर से अपनी दिल की बात कही है. (Alia Bhatt In Love With Ranbir Kapoor)Also Read - Rula Deti Hai Poster: बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग रोमांस करती नजर आएंगी तेजस्वी प्रकाश, ‘रूला देती है’ गाने का पोस्टर रिलीज

लिया भट्ट पिछले 4 साल से रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को डेट कर रही हैं. वहीं अब एक्ट्रेस अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती नजर आईं और हाल ही में जी माडिया को दिए एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने कहा ‘मैं इस वक्त बहुत अच्छे, खुशनुमा और सेफ प्लेस में हूं. मैं जिस रिलेशनशिप में हूं खुद को वहां सुरक्षित महसूस करती हूं’. Also Read - Rajinikanth Wedding Anniversary: इंटरव्यू लेने आई लता रंगाचारी को दिल दे बैठे रजनीकांत, कुछ ऐसी है कहानी

आलिया भट्ट ने बताया था कि वह रणबीर कपूर को काफी पहले से चाहती हैं. जब उन्होंने पहली बार रणबीर कपूर तो स्क्रीन पर देखा था, तभी वह उनकी फैन हो गई थीं. साल 2017 से रणबीर कपूर औऱ आलिया भट्ट रिलेशनशिप में हैं. वहीं अपनी शादी पर एक्ट्रेस ने कहा था कि ‘अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें कि मैं शादी कब करूंगी, तो…मेरे दिमाग में मैं पहले से ही उनसे शादी कर चुकी हूं. ये भूल जाओ! जब मैंने उन्हें पहली बार पर्दे पर देखा था उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूं. वो तब की बात है जब मैं एक प्यारी सी बच्ची थी. ये सब मन की बात है.ये एक सुकून है जो आपके दिमाग में है. दिल में है और आपके रिश्ते में है’. Also Read - Confession: जब रणबीर कपूर ने प्यार में दीपिका को दिया था धोखा, इंटरव्यू में कहा था 'हां मैने धोखा...'