आलिया भट्ट के लिविंग रूम वाली तस्वीरों पर मचा बवाल, एक्शन में पुलिस...बॉलीवुड में गुस्सा

Alia Bhatt Private Photo Leaked: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड जीता है और इसी वजह से वो चर्चा में आई थी, लेकिन बीते दिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी और उन लोगों के लिए गुस्सा जाहिर किया था जो बिना इजाजत तस्वीरें क्लिक करते हैं. ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर उस पोर्टल को टैग करते हुए उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई थी और इतना ही नहीं आलिया ने इस मामले में मुंबई पुलिस से मदद तक मांगी थी और अब लगता है कि इन तस्वीरों पर विवाद बढ़ने वाला है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस मामले पर एक्ट्रेस से संपर्क किया है वहीं दूसरी तरफ आलिया द्वारा सोशल मीडिया पर घटना साझा करने के बाद सेलेब्स उनके समर्थन में उतर आए हैं.

मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया की खार पुलिस ने अभिनेत्री आलिया भट्ट से संपर्क किया और कहा की उन्हें अगर फोटोग्राफर के ख़िलाफ़ लिखित शिकायत दर्ज करनी है तो करा दें पुलिस मामले की जांच करेगी. पुलिस ने बताया की आलिया ने पुलिस को कहा की उनकी PR टिम उन संस्था के संपर्क में है जो लोग फोटो निकालने के लिए दूसरी इमारत के छत पर खड़े थे.