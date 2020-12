आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म RRR की शूटिंग शुरु हो गई है, कोरोना की वजह से फिल्म थोड़ी देर के लिए रोक दे दी गई थी. ऐसे में फिल्म से जुड़ने के लिए आलिया रविवार को हैदराबाद के लिए निकल गईं. रविवार को उन्हें मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां से उनकी कुछ खास तस्वीरें वायरल हुई हैं. Also Read - 'बाहुबली' डायरेक्‍टर एसएस राजामौली कोरोना पॉजिटिव, घर में क्वारंटीन

रविवार को आलिया भट्ट इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से हैदराबाद रवाना हो गई हैं. रविवार को उन्हें मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बन रहा था. आलिया की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

दर्शक इस फिल्म से ‘बाहुबली’ जैसा मनोरंजन चाहते हैं इसलिए वे इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में जूनियर एनटीआर,राम चरण,अजय देवगन,आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस अहम भूमिकाओं हैं.

A very warm welcome to our dearest #Sita, the supremely talented and beautiful @Aliaa08 on to the sets of #RRRMovie! 🌟❤️#AliaBhatt pic.twitter.com/R7fSMkEkAd

— RRR Movie (@RRRMovie) December 7, 2020