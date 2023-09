Jigra: थ्रिलर फिल्म जिगरा से लौट रही हैं आलिया भट्ट, मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट का एलान

आलिया भट्ट हाल ही ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आई थीं और अब वो अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसमें वो खुद लीड किरदार में नजर आएंगी.आलिया की इस फिल्म का नाम ‘जिगरा’ है. आलिया ‘जिगरा’ में एक्टिंग करने के साथ-साथ इसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं. आलिया भट्ट की नई फिल्म ‘जिगरा’ (Jigra) का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है. इस चंद सेकेंड के टीजर में एक्ट्रेस रफ एंड टफ लुक में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही दमदार डायलॉग बोल रही हैं. निर्देशक-निर्माता ने आज इंस्टाग्राम पर बड़ी घोषणा की है. आलिया जल्द ही वासन बाला द्वारा निर्देशित फिल्म ‘जिगरा’ में अभिनय करेंगी.

आलिया भट्ट ने 25 सितंबर 2023 को अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जिगरा’ की अनाउंसमेंट की है. इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट ने पहली बार बतौर प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और आलिया की इटरनल सनशाइन प्रोडक्शन हाउस ने किया है. आलिया भट्ट की अब की जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें से जिगरा फिल्म में एक्ट्रेस का लुक और किरदार सबसे अलग लग रहा है. बता दें जिगरा’ को आलिया भट्ट सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं, बल्कि वह इस फिल्म में अहम भूमिका भी निभाती दिखेंगी, आलिया ने ‘जिगरा’ की पहली झलक दिखाते हुए रिलीज डेट का एलान किया है.

आलिया ने एक भावनात्मक नोट साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘धर्मा प्रोडक्शन में डेब्यू करने से लेकर अब उनके साथ एक फिल्म का निर्माण करने तक, कई मायनों में ऐसा लगता है कि जहां से मैंने शुरुआत की थी, वहीं से पूरा चक्र पूरा कर लिया है. आलिया भट्ट ने अपनी बात में आगे जोड़ा, ‘हर दिन एक अलग दिन है… रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और थोड़ा डरावना… न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक निर्माता के रूप में भी हम इस फिल्म को जीवंत बना रहे हैं और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं और अधिक साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती.’ जुलाई के महीने में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आलिया भट्ट और करण जौहर ने एक साथ अपनी 12वीं फिल्म साइन की है. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो यह प्रोजेक्ट एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म होने वाली है.

Presenting #Jigra, directed by the extremely talented @vasan_bala and produced by @dharmamovies & @EternalSunProd . From debuting in a Dharma production to now producing a film with them, in many ways, it feels like coming full circle from where I started. pic.twitter.com/ZB18lMvxSe

— Alia Bhatt (@aliaa08) September 26, 2023