Alia Bhatt posts then and now pictures from the beach: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं, हालांकि कोरोना के दौरान उन्होंने बेहद कम तस्वीरें पोस्ट की हैं. लेकिन आलिया अपने फैंस के लिए आए दिन अलग अलग अंदाज की फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने अकाउंट पर कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने आप को आज और बचपन से कंपेयर कर रही हैं. Also Read - Alia Bhatt कर रही थीं लाइव सेशन, तभी पर्दे के पीछे से दिखे शर्टलेस रणबीर कपूर! देखें वायरल वीडियो

आलिया (Alia Bhatt) ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, एक अभी की है और एक बचपन की है. दोनों में उन्होंने एक जैसा सीन क्रिएट किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘क्योंकि कोई मायने नहीं रखता कि हम कौन हैं’. इस तस्वीर को आलिया के फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. Also Read - RRR Movie: एनटीआर जूनियर के जन्मदिन पर सामने आया उनका इंटेंस लुक, हाथ में भाला लिए नजर आए एक्टर

आलिया (Alia Bhatt) की इस तस्वीर पर कई सितारों ने कमेंट किया है. जैकलीन फर्नांडिस, रिद्धिमा कपूर, ताहिरा कश्यप ने हार्ट का इमोजी बनाया. आलिया की मां सोनी राजदान लिखती हैं- Awww बेबी. जल्द ही आलिया संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में नजर आएंगी. इस फिल्म के अलावा आलिया तेलुगू फिल्म ‘RRR’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ में भी नजर आने वाली हैं.