रणबीर कपूर को 'राम' के अवतार में देखकर हैरान आलिया भट्ट, पति के काम को बताया 'out of this world’

Alia Bhatt on Ranbir Kapoor’s Ramayana: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर एंटरटेनमेंट की दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, और अब आलिया भट्ट भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल हो गई हैं. ट्रेलर रिलीज़ होने के तुरंत बाद, एक्ट्रेस ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर शेयर किया और अपने पति रणबीर कपूर को सपोर्ट किया, जो इस बड़े पौराणिक ड्रामा में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. दर्शकों ने इस मूवी के ट्रेलर के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था, ऐसे में इसकी झलक देखकर लोग इसके बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं.
जानें क्या रहा आलिया का रिएक्शन
30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज़ हुए इस ट्रेलर ने अपने बड़े पैमाने, विज़ुअल ट्रीटमेंट और कास्टिंग को लेकर काफ़ी चर्चा छेड़ दी है. जहां दर्शकों की राय बंटी हुई है, वहीं कई सेलिब्रिटीज़ ने इस महाकाव्य को बड़े कैनवस पर बड़े पर्दे पर लाने की टीम की कोशिश की तारीफ़ की है. ऐसे में आलिया ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तारफी करते हुए ट्रेलर को रीपोस्ट किया और कैप्शन के साथ स्पार्कल इमोजी जोड़ते हुए लिखा, “दिवाली 2026′
आलिया ने पहले लुक पर रखी थी राय
यह पहली बार नहीं है जब आलिया ने ‘रामायण’ को लेकर सबके सामने अपना उत्साह ज़ाहिर किया है. अप्रैल 2026 में, जब भगवान राम के रूप में रणबीर का पहला लुक रिलीज़ होने वाला था, तब उन्होंने एक ऑनलाइन बातचीत के दौरान इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी और उन्होंने फ़ैन्स से फ़िल्म को सपोर्ट करने की अपील की और कहा, “कल ‘रामायण’ का यूनिट रिलीज़ होने वाला है. इसे ‘रामा यूनिट’ कहा जा रहा है. मैं इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली हूं, इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और सपोर्ट करें. रणबीर के काम की तारीफ़ करते हुए आलिया ने कहा, “यह वाकई शानदार है. मुझे लगता है कि रणबीर ने बहुत बेहतरीन काम किया है और मैं बस इंतज़ार नहीं कर पा रही हूं कि आप लोग इसे देखें. यह तो कमाल का है”.
2026 को दिवाली के मौके पर आएगी रामायण
‘रामायण: पार्ट वन’ में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह जैसे कई कलाकार शामिल हैं. यह फ़िल्म 8 नवंबर, 2026 को दिवाली के मौके पर दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली है। इसका दूसरा पार्ट 2027 में आने की उम्मीद है ट्रेलर को लेकर पहले से ही ज़बरदस्त चर्चा हो रही है, और आलिया की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने फ़िल्म की रिलीज़ से पहले इसकी चर्चा में एक और निजी और भावनात्मक पहलू जोड़ दिया है.
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