Alia Bhatt first fee: करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student of the year) साल 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी. इस फिल्म से बॉलीवुड के तीन स्टार्स आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना डेब्यू किया. आज ये तीनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सफल कलाकार हैं. जिनमे से दो की शादी हो चुकी है. जी हां हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की, जिन्होंने इसी साल अप्रैल में रणबीर कपूर संग सात फेरे लिए. हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने अपनी पहली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए मिली फीस का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया?

बॉलीवुड के बाद अब आलिया 'हार्ट ऑफ स्टोन' से हॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही हैं. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से रातों-रात स्टार बनीं आलिया भट्ट ने कई हिट फिल्में दी हैं, जिनके लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 15 लाख रुपये मेहनताना मिला था. आलिया उस समय सिर्फ 19 साल की थीं जब उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया.

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए आलिया को 15 लाख रुपये दिए गए थे. लेकिन, उन्होंने अपना पहला पे चेक इस्तेमाल करने के बजाय अपनी मां सोनी को सौंप दिया. आलिया ने कहा, "मैंने चेक सीधे अपनी मां के पास जमा कर दिया और बहुत अच्छी तरह से कहा, 'मम्मा, आप ये पैसे संभालिए. आज तक, मेरी मां मेरे पैसे संभालती है. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को लेकर काफी बवाल भी हुआ था. करण जौहर के करियर की सबसे खराब फिल्म मानी जाने वाली इस मूवी की इंडस्ट्री में 'खराब स्क्रिप्ट, प्रफॉर्मेंस और यहां तक ​​कि भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने' के लिए काफी आलोचना की गई थी.