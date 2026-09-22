'पति-पत्नी नहीं, अब एक यूनिट बन चुके हैं!' बेटी राहा संग रणबीर और अपनी बॉन्डिंग पर बोलीं आलिया भट्ट

Alia On Raha And Ranbir: आलिया भट्ट ने बताया है कि बेटी राहा के माता-पिता बनने के बाद रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते में कैसे बदलाव आया है

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Alia On Raha And Ranbir Kapoor: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लिए रोमांस कभी भी बॉलीवुड फ़िल्मों जैसा नहीं रहा. आलिया का कहना है कि तेज़ी से आगे बढ़ने वाली या सपनों जैसी लव स्टोरी के बजाय, उनका रिश्ता हमेशा एक बहुत ही साधारण और शायद ज़्यादा मज़बूत चीज़ पर टिका रहा है. काजोल और ट्विंकल के शो ‘टू मच’ (Two Much) पर रणबीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, आलिया ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बताया और उन्होंने कहा कि भले ही उनके बीच की मज़ाकिया बॉन्डिंग वैसी ही बनी हुई है, लेकिन बेटी राहा के माता-पिता बनने के बाद एक कपल के तौर पर उन्हें खुद को देखने का नज़रिया बदल गया है.

हम हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहे हैं

आलिया ने रणबीर के साथ अपने रिश्ते को ऐसा बताया जो कभी भी सपनों वाले या एकदम परफेक्ट रोमांस की आम सोच में फिट नहीं बैठा और उन्होंने कहा, “रणबीर और मेरी दोस्ती बहुत नैचुरल है. हमारा रिश्ता कभी भी बहुत ज़्यादा भावुक या सिर्फ़ गुलाबी सपनों वाला नहीं रहा. इसके बजाय, वे हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहे हैं. एक-दूसरे को चिढ़ाने, मज़ाक करने और आलिया के शब्दों में कहें तो एक-दूसरे को “ट्रोल” करने में भी सहज रहे हैं, उन्होंने यह भी साफ़ किया कि रणबीर से शादी करने का उनका फ़ैसला इस बात पर आधारित था कि. मैंने उससे एक वजह से शादी की, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मेरे लिए और एक इंसान के तौर पर बहुत बढ़िया है. आलिया के लिए, उनके रिश्ते में दोस्ती वाला पहलू सबसे सहज और आसान लगता है.

राहा के आने से रिश्ते में नया पहलू जुड़ा

आलिया और रणबीर ने अप्रैल 2022 में शादी के कुछ ही महीनों बाद नवंबर में राहा का स्वागत किया. आलिया के अनुसार, माता-पिता बनने के बाद उनके साथ काम करने और रहने के तरीके में बुनियादी बदलाव आया. आलिया ने इसे लेकर कहा कि ‘बेटी के होने के बाद सब कुछ बदल गया है. यह बिल्कुल अलग है,अब हम एक यूनिट की तरह हैं. शायद पहले की तुलना में अब हम कहीं ज़्यादा एक यूनिट हैं. यह एक बारीक लेकिन अहम फ़र्क है. हमारा रिश्ता दो लोगों के बीच की पार्टनरशिप से बढ़कर एक साझा पारिवारिक यूनिट में बदल गया, जिसमें नई ज़िम्मेदारियां, रूटीन और प्राथमिकताएं शामिल हैं.

राहा के हिसाब से तय होता है हमारा रूटीन

माता-पिता बनने से उनके रिश्ते में एक नया पहलू जुड़ गया है. आलिया पहले भी बता चुकी हैं कि बच्चे के आने से उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या, जिसमें सोने का समय भी शामिल है, कैसे बदल गई है. अब वे और रणबीर ज़्यादातर सुबह जल्दी उठने वाले रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, जो राहा के हिसाब से तय होता है. यह इस बात का एक और उदाहरण है कि माता-पिता बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे चुपचाप बदलाव आए हैं.