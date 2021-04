After Ranbir Kapoor Alia Bhatt Tests Positive For COVID-19: देश भर में कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन रफ्तार से बढ़ रह है और हर दिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट यानि की मुंबई में पड़ा है. ऐसे में इस बार कोरोना की चपेट में सबसे अधिक बॉलीवुड के सितारे आ रहे हैं. जहां हाल ही में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कोरोना से ग्रसित हो गए थे, वहीं अब उनकी लेडी लव आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी कोरोना की चपेट में आ गई है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है कि वो इस महामारी से संक्रमित हो गई हैं. Also Read - कोरोना के डर से Shahid Kapoor ने पहना तीन लेयर वाला मास्क, उड़ा मजाक तो बोले- 'पिछले साल से सांस...'

अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है. आलिया (Alia Bhatt) ने कहा कि, उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और डॉक्टर द्वारा बतायी गई हर बात का ध्यान वो रख रही हैं. आप सभी के प्यार और दुआ के लिए बहुत शुक्रिया'.

अब टीवी और भोजपुरी ऐक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत (Vikrant Singh Rajput) ने इस खबर की पुष्टि की है. विक्रांत ने कहा है कि मोनालिसा (Monalisa) होम क्वॉरंटीन हैं. ऐक्ट्रेस इस समय टीवी शो ‘नमक इश्क का’ में काम रही हैं. मोनालिसा (Monalisa) के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद ‘नमक इश्क का’ के निर्माताओं ने शूटिंग रोकने का फैसला किया है.

मुंबई के कई फिल्मी सितारों को कोरोना हो चुका है. इस कारण से शूटिंग पर भी असर देखने को मिल रहा है. कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग रुकी है.वहीं रियलिटी शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर भी एक साथ पॉजिटिव पाए गए. फिल्म चेहरे की रिलीज को भी रोक दिया गया है.