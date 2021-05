Alia Bhatt Was Doing Instagram Live And Ranbir Kapoor Spotted Behind The Camera: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपने प्यार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. दोनों ने अपने प्यार को सबके सामने कबूल कर लिया है और अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखे जाते हैं. ऐसे में हाल ही में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का पुराना इंस्टाग्राम लाइव वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की जा रहा है और इसमें खास बात ये है कि इसमें रणबीर कूपर (Ranbir Kapoor) नजर आ रहे हैं. Also Read - RRR Movie: एनटीआर जूनियर के जन्मदिन पर सामने आया उनका इंटेंस लुक, हाथ में भाला लिए नजर आए एक्टर

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का एक पुराना इंस्टाग्राम लाइव वीडियो है, जिसमें वो जानवरों और नेचर के प्रति अपने विचार शेयर कर रही हैं. जब वह हाथी देखने की बात करती है, उनके पीछे शीशे में एक शख्स दिखाई देता है, जिसे फैंस रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बता रहे हैं. अगर आपको यकीन नहीं है तो देखें ये वायरल वीडियो.



आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के इंस्टाग्राम लाइव सेशन के इस वीडियो को ranlia_eternity नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में फैंस लगातार कमेंट कर आलिया से उस शर्टलेस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं. खबरों की मानें तो कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान 2020 में लगाए गए लॉकडाउन में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर साथ में रह रहे थे.