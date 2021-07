Bollywood Most Expensive Song- मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) इस साल 13 अक्टूबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. रिलीज से पहले, फिल्म का डंका बज रहा है. आरआरआर को 2021 की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह भव्य ‘बाहुबली’ सीरीज़ के बाद एसएस राजामौली की अगली फिल्म है.Also Read - Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani से पहले बॉलीवुड की इन लव स्टोरीज को देखना न भूलें- VIDEO

इस काल्पनिक कहानी में राम चरन और जूनियर एनटीआर को क्रमश: अल्लुरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की प्रतिष्ठित भूमिकाओं में दिखाया जाएगा.



अब खबर है कि आलिया भट्ट इस फिल्म में एक बॉलीवुड गाने पर डांंस करने वाली हैं. मेकर्स इस गाने को खास बनाने के लिए करोड़ो रुपए बहा रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस गाने की लागत 3 करोड़ हो सकती है. वैसे अगर देखा जाए तो इतने में एक छोटी-मोटी फिल्म बन सकती है लेकिन सिर्फ एक गाने पर करोड़ों रुपए खर्च करना वाकई दिलचस्प है.

