Alia Bhatt Wrap Up Shooting Of Heart of stone: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'हॉर्ट ऑफ स्टोन' (Heart of Stone) की फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. बता दें कि आलिया इन दिनों भारत से दूर लंदन के आस-पास कहीं शूटिंग कर रही हैं. आलिया की ये फिल्म इस वजह से भी चर्चा में रही क्योंकि आलिया ने प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग पूरी की है और अब उन्होंने इस फिल्म के काम को खत्म कर लिया है और वो जल्द ही भारत आने वाली हैं. आलिया ने अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर ली है, एक्ट्रेस ने खुद फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर कर फिल्म खत्म करने की जानकारी दी है. इसके सात ही उन्होंने अपने पति रणबीर कपूर के लिए खास मैसेज लिखा है.

आलिया ने इस फिल्म के सेट की और एक्ट्रेस Gal Gadot के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा- 'हॉर्ट ऑफ स्टोन…तुम्हारे पास मेरा पूरा दिल है. शुक्रिया खूबसूरत Gal Gadot और मेरी फिल्म के डायरेक्टर टॉम और सभी को इस बेहतरीन कभी ना भुलाने वाले एक्सपीरियंस के लिए. मैं हमेशा आपके प्यार और केयर के प्रति शुक्रगुजार रहूंगी जो आप सबने मुझे दिया. अब बस फिल्म देखने का इंतजार कर रही हूं. लेकिन अब…मैं घर आ रही हूं बेबी.'

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)



हॉलीवुड एक्ट्रेस Gal Gadot ने भी आलिया भट्ट के लिए एक प्यार भरा नोट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. आलिया के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा- 'बहुत प्यार…इस प्यारी सी लड़की आलिया को जिसने, हॉर्ट ऑफ स्टोन फिल्म का रैपअप कर दिया. बहुत ही अच्छी इंसान और बेहतरीन टैलेंट.' बता दें कि इस फिल्म के साथ ही आलिया अपना हॉलीवुड की सफर शुुरू करने वाली है और जाहिर सी बात है कि उन्हें फैंस इस स्टेज पर देखकर बेहद खुश होंगे. इसके साथ ही बॉलीवुड में भी आलिया के पास कई सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग उन्हें जल्द से दल्द करनी है ताकि वो अपना बाकि का समय अपने होने वाले बेबी के साथ बिता सकें.