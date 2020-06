मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन से बॉलीवुड में एक बार फिर भाई-भतीजावाद(नेपोटिज्म) को लेकर बहस छिड़ गई है. बॉलीवुड के प्रशंसक और बाहरी लोग सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट, अनन्या पांडेय, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर सहित स्टार किड्स पर हमला कर रहे हैं. साथ ही वे फिल्मकार करण जौहर को भाई-भतीजावाद का नेतृत्वकर्ता बनने को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं. Also Read - सुष्मिता सेन ने अब बॉलीवुड में नेपोटिज़्म पर कही ये बात, वायरल हो रहा है TWEET

आलिया की मां व अभिनेत्री सोनी राजदान ने आखिरकार विवादों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा, “आज जो भाई-भतीजावाद कर रहे हैं और जिन्होंने इसे शुरू किया है, एक दिन उनके भी बच्चे होंगे और अगर वे इंडस्ट्री में आना चाहेंगे तो क्या वे उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे? राजदान का यह पोस्ट निर्देशक हंसल मेहता के ट्वीट के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने ‘भाई-भतीजावाद की बहस’ को व्यापक बनाने की बात कही है. Also Read - नेपोटिज़्म पर 'तेरी मिट्टी' लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने कही ये बात, लोगों ने जताई असहमति

The expectation that people have because of whose son or daughter you are is much more. Also thise who r ranting about nepotism today and who have made it on their own will also have kids one day. And what if they want to join the industry? Will they stop them from doing so ? Also Read - सुशांत सिंह सुसाइड केस में अब सोनम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- जो हूं नेपोटिज़्म की बदौलत

— Soni Razdan (@Soni_Razdan) June 23, 2020