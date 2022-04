Alia’s Wedding Saree Inspired by Kangana And Sonam’s Sarees: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट आखिरकार एक्टर रणबीर कपूर के साथ अपना घर बसा ही चुकी हैं और कल कपल ने अपने घर में बेहद सादे समारोह में एक दूसरे का हाथ थामा. इस शादी के बाद से ही सभी लोग रणबीर और आलिया को दूल्हा- दुल्हन के गेटअप में देखने को बेताब थे. बता दें कि इस कपल ने 5 साल डेट करने के बाद शादी की है और दोनों साथ में बेहद प्यार लग रहे थे. ऐसे में सब्यासाची की ब्राइड और दूल्हा जैसी बाहर निकले हर किसी दिल बाहर निकल कर आ गया है. ऐसे में अब फैंस आलिया के ब्राइडल लुक को कॉपी बता रहे हैं औऱ वो भी बॉलीवुड के क्वीन कंगना रौनत की, अगर आपको यकीन ना हो तो ये तस्वीरें आफ खुद देख लें.Also Read - Alia Bhatt की बचपन से सुरक्षा करने वाले बॉडीगार्ड ने एक्ट्रेस की शादी पर कही दिल की बात, पढ़ें

आलिया भट्ट की शेयर की गई तस्वीरों में उन्होंने आइवरी कलर की कढ़ाईदार साड़ी पहनी थी, जिसके साथ एक दुपट्टा भी कैरी किया था. दरअसल, कंगना रनौत ने अपने भाई अक्षित रनोट की शादी के रिसेप्शन में जो साड़ी पहनी थी, आलिया की साड़ी उससे हूबहू मिलती जुलती है. आलिया भट्ट की शेयर की गई तस्वीरों में उन्होंने आइवरी कलर की कढ़ाईदार साड़ी पहनी थी, जिसके साथ एक दुपट्टा भी कैरी किया था. दरअसल, कंगना रनोट ने अपने भाई अक्षित रनोट की शादी के रिसेप्शन में जो साड़ी पहनी थी, आलिया की साड़ी उससे हूबहू मिलती जुलती है. खास बात यह है कि दोनों अभिनेत्रियों की इन तस्वीरों में उनका गेटअप एक- दूसरे से काफी मिलता-जुलता लग रहा है.

Queen’s fashion “influences” everyone.

Just like Princess Diana..

