मुंबई: अलीगढ़ में तीन साल की बच्ची की निर्मम हत्या की बॉलीवुड हस्तियों ने एक सुर में निंदा की और दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में न्याय जरूर मिलना चाहिए. अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, जावेद अख्तर और सनी लियोन उन सितारों में थे जिन्होंने बच्ची की हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस सप्ताह की शुरुआत में अलीगढ़ में तीन साल की बच्ची की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने बताया कि बच्ची का शव दो जून को कचरे से बरामद किया गया. वह 31 मई से लापता थी. उन्होंने कहा कि पैसों के विवाद के चलते बच्ची की निर्मम हत्या की गई. ट्विटर पर बच्ची के नाम के साथ हैशटैग लगाकर करीब 56,000 ट्वीट किए गए. इस घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है.

अक्षय कुमार ने कहा कि घटना से वह निराशा और गुस्से में हैं. अक्षय ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘… निश्चित रूप से यह वैसी दुनिया नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिये चाहते हैं. ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ तत्काल एवं कड़े दंड की आवश्यकता हैं.’’ उनकी पत्नी, अभिनेत्री एवं लेखिका ट्विंकल खन्ना ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया और केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से न्याय सुनिश्चित करने की मांग की.

10 हजार रुपए के लिए दरिंदों ने 3 साल की मासूम की हत्या कर आंखें निकालीं, लाश को कूड़े के ढेर में दबाया

अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, ‘‘यह बहुत घृणित है और पीड़ित के बारे में सुनकर गुस्सा आ रहा है. आखिकर कैसे कोई ऐसा कर सकता है?!?! नि:शब्द हूं….’’ अर्जुन कपूर ने लिखा, ‘‘न्याय जरूर मिलना चाहिए.’’ आयुष्मान खुराना ने घटना को ‘‘अमानवीय और बर्बर’’ बताया.

जाने माने गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका देना चाहिए. वहीं उनकी पत्नी एवं अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि उनके दिल में बच्ची के माता-पिता के लिये सहानुभूति है. अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी घटना की निंदा की हालांकि उन्होंने लोगों से अपने ‘‘निजी एजेंडे’’ के लिये इस घटना का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की.

अभिनेत्री एवं कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया कि वह इस घटना से क्षुब्ध और दुखी हैं. सनी लियोन ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे माफ करना… कि तुम्हें ऐसी दुनिया में रहना पड़ा जहां के लोग मानवता को नहीं समझते!!! ईश्वर तुम्हे मोक्ष दे क्योंकि तुम एक परी हो!!! मुझे माफ करना.’’