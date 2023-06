सिने वर्कर्स ने पीएम को लिखा खत, कहा 'आदिपुरुष निर्देशक के खिलाफ FIR हो और बैन लगाएं'

Adipurush Controversy Row: साउथ के फेमस एक्टर प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की हालिया रिलीज फिल्म आदिपुरुष इस समय विवादों में घिरी हुई है. आदिपुरुष के डॉयलॉग्स से लकर इसमें दिखाए गए सीन तक हर कुछ विवादों में हैं. चारों तरफ इस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है, लोग फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर पर गुस्सा जता रहे है. इसी बीच में ‘ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन’ (All India Cine Workers Association) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर ‘आदिपुरुष’ को बैन करने की मांग की है, साथ ही उसकी ओटीटी रिलीज रोकने की मांग भी रखी है, इसके साथ ही फिल्म की टीम के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन के खत की एक कॉपी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर है. इस लेटर के साथ बताया गया है कि ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लेटर लिखते हुए उनसे ये गुजारिश की है कि फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग को थिएटर में तुरंत बैन किया जाए, इसके साथ ही भविष्य में इसे किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज न होने दिया जाए.