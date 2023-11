Hindi Entertainment Hindi

All The Celebs Of The Industry Congratulated Shah Rukh Khan On His Birthday Juhi Chawlas Way Of Wishing Was Very Special

Shah Rukh Khan के बर्थडे पर इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स ने दी बधाई, जूही चावला के विश करने का तरीका बेहद खास

Happy Birthday Shahrukh Khan: किंग खान ने इस साल बॉक्सऑफिस पर हिट फिल्मों से गर्दा मचा दिया. वहीं, अब उनकी अपकमिंग फिल्म 'डंकी' को लेकर दर्शकों के बीच काफी तगड़ी क्रेज देखने को मिल रहा है.

SRK Birthday: सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बर्थडे उनके चाहने वालों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. किंग खान के इस खास दिन की शुरुआत होने से पहले ही उनके घर ‘मन्नत’ के बाहर फैंस की भीड़ लग गई. सभी लोग अलग-अलग अंदाज में सामने से लेकर सोशल मिडिया पर बधाई दे रहे है. शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि आम इंसान के अलावा इंडस्ट्री के कई सेलेब्स भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं. इसी बीच SRK को सोशल मीडिया पर अजय देवगन, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ने खूबसूरत अंदाज में उन्हें बधाई दी है.

अजय देवगन ने ऐसे किया विश

किंग खान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक्टर अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर SRK की फिल्म ‘जवान’ से एक फोटो शेयर किया है. अजय देवगन ने कैप्शन में लिखा,’जवान होने का यह एक और शानदार और शानदार साल है! जन्मदिन मुबारक हो @iamsrk’.

Here’s to another fantastic year of being Jawan and fabulous! Happy Birthday @iamsrk pic.twitter.com/CoGO4GplxZ — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2023

काजोल ने शेयर की अपने साथ एक तस्वीर

काजोल ने शाहरुख खान को बर्थडे विश करने के लिए इंस्टाग्राम पर अपने साथ किंग खान की फोटो शेयर करते हुए लिखती हैं,’आपको आगे के लिए एक सुपरकैलिफ़्रैन्जिलिस्टिक साल की शुभकामनाएं… मुझे पता है कि यह एक अच्छा साल होगा! @iamsrk.’

कियारा आडवानी ने पठान लुक में दी बधाई

शाहरुख खान को एक्ट्रेस कियारा आडवानी स्पेशल तरीके से बर्थडे विश करने के लिए साल 2023 और एक्टर की ब्लॉकबस्टर कमबैक फिल्म ‘पठान’ से उनकी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे किंग, ढेर सारा प्यार’.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस अंदाज में किया विश

वहीं , सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने शाहरुख के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और ट्वीट किया, ‘जन्मदिन मुबारक हो @iamsrk सर! प्रकाश बनाए रखना. हमेशा बड़ा प्यार और सम्मान.’

करीना कपूर ने SRK को दी बधाई

इंडस्ट्री की बेबो यानी करीना कपूर ने किंग खान के जन्मदिन पर प्यार लुटाते हुए इंस्टा स्टोरी पर शाहरुख खान की तस्वीर शेयर की हैं. उन्होंने लिखा कि ‘हैप्पीएस्ट बर्थडे किंग खान, आप हमेशा ऐशे ही शाइन करते रहें.’

जूही चावला का बर्थडे विश करने को खूबसुरत अंदाज

शाहरुख खान के खास दिन पर तमाम सेलेब्स ने उन्हें अपने-अपने अंदाज में बधाई दी लेकिन इन सभी के बीच जूही चावला का बर्थडे विश करने को तरीका सबसे बेहतर लगा. एक्ट्रेस ने शाहरुख खान जन्मदिन पर उनके साथ अपनी सालों की दोस्ती को सेलिब्रेट की. उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, डर, यस बॉस, डुप्लिकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सहित कई फिल्मों की तस्वीरें शेयर करते हुए, स्माइली इमोजा के साथ एक मजेदार कैप्शन लिखा, ‘दोस्ती के लिए 500 पेड़, जो शब्दों से परे है..समय से परे और कभी-कभी मेरी समझ से परे है. हैप्पी बर्थडे शाहरुख. जय और जूही का ढेर सारा प्यार.’

500 trees for a friendship , that is beyond words ….. beyond time …. and sometimes beyond my understanding ..!!! 😂😂😂 Happy Birthday ShahRukh ….!!! Lots of love

Jay and Juhi .@iamsrk .@rallyforrivers pic.twitter.com/UpwKvz3cne — Juhi Chawla Mehta (@iam_juhi) November 2, 2023

इसके अलावा किंग खान को ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली, जवान एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा, राज कुंद्रा, सोनू सूद, सोफी चौधरी के अलावा अन्य कईं सेलेब्स ने उन्हें विश किया.

Happy birthday to my dearest @iamsrk sir

Love u sir ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2mnD951QV1 — atlee (@Atlee_dir) November 2, 2023

